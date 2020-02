Hasta 69 sanitarios del Virgen del Rocío, bajo control por el caso de coronavirus en Sevilla

El Servicio de Medicina Preventiva de la Junta de Andalucía ha informado este jueves de que un total de 69 profesionales sanitarios del Hospital Virgen del Rocío han sido sometidos a los análisis correspondientes tras haber mantenido en los últimos días un contacto directo con el paciente ingresado por coronavirus. La Consejería de Salud y Familias ha explicado que en el centro hospitalario se están "siguiendo todos los protocolos de prevención dictaminados por el Ministerio de Sanidad para estos casos".

En esta línea, las mimas fuentes han explicado que dichos profesionales "mantienen en todo momento actualizada su formación e información sobre los últimos cambios que en este sentido se puedan producir".

Esta aclaración llega después de que el coordinador de Alertas y Emergencias Sanitarias del Gobierno español, Fernando Simón, haya dicho este jueves en una rueda de prensa que el paciente sevillano que ayer confirmó su positivo en el Covid-19 estuvo once días haciendo su vida normal antes de ser aislado en una habitación del Hospital Virgen del Rocío, donde permanece estable y en mejoría.

"Inició síntomas el 13 de febrero, fue hospitalizado el 20 y aislado el 24. Si hubiera transmitido el virus a alguna otra persona, tendríamos que estar viendo casos desde hace cuatro o cinco días. Puede haber habido contagios, pero en ese caso no han sido graves y aparentemente no muchos. Esto no quiere decir no haya nuevos casos relacionados, pero si los ha habido han sido muy leves o muy pocos", ha tranquilizado Simón.