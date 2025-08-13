Satse denuncia una "saturación sin precedentes" durante el verano en los hospitales de Sevilla

El Sindicato de Enfermería, Satse, en Sevilla ha denunciado una "saturación asistencial sin precedentes" en los centros sanitarios públicos durante este verano, consecuencia directa, aseguran, "de la falta de planificación, el cierre de centros de salud y la precariedad laboral en las contrataciones".

Según Satse, la escasa cobertura de sustituciones y ausencias ha provocado un "déficit de personal en múltiples unidades", especialmente en los servicios de urgencias hospitalarias. "La gestión administrativa prioriza el ahorro económico con cierres y recortes, en lugar de garantizar una atención segura y de calidad", critican desde el sindicato.

En el Hospital Universitario Virgen del Rocío, el servicio de urgencias del Hospital General atiende una media de más de 450 pacientes al día, según datos del sindicato, cifra que asciende a unas 800 sumando el resto de las urgencias del centro. Además, Satse denuncia el cierre de quirófanos, consultas y camas. "Incluyendo la práctica totalidad del Hospital Muñoz Cariñanos por tercer año consecutivo", asegura el sindicato.

"Pese a esta presión asistencial, la contratación ha sido mínima, con ofertas laborales de apenas un mes que han provocado el rechazo de muchos profesionales y su marcha a otras comunidades autónomas. La consecuencia directa ha sido una sobrecarga insostenible, observaciones masificadas y un desgaste profundo del personal", señala Marian Medina, delegada de Satse en el Virgen del Rocío.

"La peor contratación en mucho tiempo"

Según el sindicato, la situación no es mejor en el Hospital Virgen Macarena. María Luisa Reyes, delegada de Satse en el centro, califica este verano como "el peor en mucho tiempo" en cuanto a contrataciones, lo que ha derivado, dice, en "una situación nefasta" para el hospital.

"Muchos enfermeros recién titulados ya estaban contratados por otras comunidades cuando aquí comenzaron las incorporaciones. Se han ofrecido contratos de dos o tres meses, e incluso de medio mes, lo que ha generado un alto nivel de rechazo", explica Reyes. "Ante la falta de personal, el centro se ha visto obligado a publicar ofertas específicas para poder cubrir vacantes", asegura.

El cierre de la mayor parte de centros de salud por la tarde agrava cada año aún más la situación en las urgencias hospitalarias, que, según el sindicato, "han tenido que reforzarse con profesionales extraídos de otras unidades".

Por su parte, en el Hospital de Valme, Satse denuncia "el colapso de sus urgencias y el cierre de camas desde el principio del verano". "Es una medida inadmisible e irresponsable", asegura Soraya Ávila, delegada del sindicato en el centro.

El servicio de urgencias atiende una media diaria de 400 pacientes, lo que ha obligado al personal a atender en zonas no habilitadas para ello, generando una situación de "grave inseguridad". A pesar de las reiteradas advertencias, Satse afirma que la situación se ha agravado en las últimas semanas.

Ante este escenario, el sindicato indica que los profesionales han comenzado a cumplimentar comunicados de factores de riesgo cada vez que consideran comprometida su salud laboral o la seguridad del paciente. "Están declinando toda responsabilidad sobre las consecuencias que puedan derivarse por la falta de personal", señala Satse.

El Sindicato de Enfermería responsabiliza directamente al Servicio Andaluz de Salud (SAS) por "una planificación estival nefasta" y exige una revisión urgente de las políticas de contratación. "Es evidente que los centros sanitarios de Sevilla no cuentan con recursos suficientes para afrontar la demanda asistencial en verano. Si se producen efectos indeseados, los responsables no serán los trabajadores, sino quienes han planificado de forma negligente", concluye Satse.