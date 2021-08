5 trucos súper sencillos que te ayudarán a organizar un menú semanal sano y equilibrado

Durante los últimos años, la preocupación por nuestra salud (que se ha visto potenciada por la llegada de la pandemia a nuestro país) nos ha hecho cuestionarnos multitud de aspectos de nuestra vida cotidiana en pos de gozar de una mejor salud, entre ellos nuestros hábitos alimentarios. Esta concienciación se ha desarrollado en las últimas tendencias en alimentación, tales como el real fooding o el Batch Cooking, consistente en la preparación de grandes cantidades de comida de la forma más sana posible, para así consumirla durante la semana tras recalentarla o hacerle otro tipo de preparaciones.

Mejora tus hábitos alimentarios con estos 5 sencillos trucos

Si tú también buscas adoptar unos hábitos de alimentación más sanos que te garanticen la obtención de los nutrientes que tu organismo necesita, estos trucos que vamos a enseñarte a continuación te ayudarán a mantener un menú la mar de saludable, al mismo tiempo que consiguen despegarte de la comida precocinada y demás servicios a domicilio con los que solías ahorrar tiempo.

Planifica tu menú semanal antes de que comience la semana

¿Te encuentras siempre improvisando la comida? ¿Has dependido alguna vez de platos precocinados porque no sabías que preparar? Lo mejor que puedes hacer para evitar esta clase de situaciones es planificar de antemano todo lo que vas a comer durante la semana. De esta manera no solo tienes claro qué comer cada día, sino que puedes hacer una sola compra grande que se adapte a lo que vayas a necesitar durante los próximos días. Saca papel y boli, y piensa cuidadosamente que comida y cena asignar a los diferentes días de la semana, tomando en consideración tus necesidades nutricionales y la forma de comer más saludable posible. Al estar delante de un planning, podrás adoptar una mentalidad más fría que te permita alejarte de tentaciones que solo traigan problemas para tu cuerpo.

Haz una sola compra semanal

Ya lo mencionábamos en el apartado anterior, y es que si preparas todo el menú semanal ya no tendrás que estar visitando con tanta frecuencia el supermercado para abastecerte solo de lo necesario para un día: con ir una vez a la semana tendrás más que suficiente. Recuerda evitar alimentos precocinados y demás comida basura que no te aporte beneficios, y ajústate únicamente a lo que necesitas para la semana. Esta forma de plantear las compras de comida te permitirá aprovechar, además, las diferentes ofertas que ponen los supermercados a disposición de sus clientes, por lo que no dudes y prepárate para guardar tickets, descargar apps con ofertas y utilizar tarjetas de ahorro distribuidas por el supermercado al que vayas.

Haz comida de sobra y congélala

Siguiendo el principio del Batch Cooking, procura hacer comida de sobra para después poder congelarla y consumirla un día que no te apetezca cocinar o, simplemente, no tengas tiempo para ello. Aunque deberías ajustarte al menú semanal del que te hablábamos en apartados anteriores, es normal encontrarse en una situación así. Es por ello que se agradece, de vez en cuando, contar con comida congelada que pueda sacarte de un apuro y no te obligue a depender de un servicio de comida a domicilio o de comida precocinada. Ten siempre presente la importancia de comer lo que tu cuerpo necesita si deseas cuidar mejor de tu salud, y congela parte de lo que hayas preparado para un día para poder disponer de ella cuando lo necesites.

Utiliza un robot de cocina para preparar los platos

Sin duda, una de las mejores formas de ahorrar tiempo en la cocina y de simplificar todo el proceso de elaboración de platos. Existen una amplia variedad de modelos diferentes de robots de cocina, cada uno de ellos diseñados para adaptarse a las necesidades que puedas tener como usuario. A la hora de buscar un robot de cocina, te recomendamos que eches un vistazo a esta lista en la que se comparan los modelos top venta del mercado, para que así no te equivoques a la ahora de comprar el robot de cocina que necesitas. Recuerda no precipitarte y echar un ojo a las características y funciones que incorpora cada uno, así como a las reseñas que circulan sobre cada una de ellas para tomar una decisión lo más contrastada posible.

Utiliza la pirámide alimentaria

En caso de tener problemas pensando las diferentes comidas que plantear a lo largo de la semana, puedes utilizar como guía la Pirámide Alimenticia. Esta figura se trata de un gráfico que ilustra la frecuencia con la que deben consumirse los diferentes grupos de alimentos, lo que nos da una idea de la importancia que deben cobrar en nuestra dieta. La Pirámide Alimenticia ha ido evolucionando mucho con el paso de los años, por lo que recomendamos que consultes el último modelo empleado por la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria (SENC) para disponer de los mejores criterios nutricionales que te permitan diseñar el mejor menú de alimentación posible.