Sevilla capital registra la segunda temperatura más alta de España: 45,2 grados

Una turista se protege del sol con un paraguas.

Este 12 de agosto ha estado marcado por un calor asfixiante en gran parte de España. En la campiña sevillana, el aviso rojo por temperaturas extremas ha estado activo durante gran parte de la jornada, mientras los termómetros se disparaban en numerosos puntos del país.

Según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Sevilla capital ha marcado la segunda temperatura más alta del día a nivel nacional. La estación de Tablada registró 45,2 grados a las 16:20, igualando así la marca del 27 de junio de este mismo año, de momento, la más alta de 2025.

Sólo Badajoz ha superado este registro en el conjunto del país, con una máxima de 45,5 grados.

Las diez temperaturas más altas de la jornada:

Badajoz: 45,5 grados Sevilla (Tablada): 45,2 grados Montoro (Córdoba): 44,8 grados Fuentes de Andalucía (Sevilla): 44,5 grados Carmona (Sevilla): 44,5 grados Morón de la Frontera (Sevilla): 44,4 grados Sevilla (Aeropuerto): 44,2 grados Mérida (Badajoz): 44,2 grados Olivenza (Badajoz): 44,1 grados El Granado (Huelva): 42,1 grados

En cuanto a las temperaturas mínimas más altas, gran parte de España sufrió una noche sofocante con valores por encima de los 25 grados. El Pinar (Santa Cruz de Tenerife) registró la más elevada, con 31,9 grados. La primera localidad sevillana en esta lista es Osuna, donde la mínima fue de 29,7 grados.

En Sevilla capital, la madrugada del 12 de agosto dejó una mínima de 25,3 grados, registrada por la estación del aeropuerto a las 06:10.