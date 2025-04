Sevilla despide al prestigioso penalista Paco Baena Bocanegra

El cielo de Sevilla estaba este mediodía encapotado, con una tímida lluvia que parecía reflejar la tristeza del momento. La capilla del tanatorio de la SE-30 se quedó pequeña, la última sala por la que pasó Paco Baena Bocanegra no era la sala de vistas de un tribunal, donde tan cómodo se sentía al desempeñar su labor de abogado. Más de 200 personas han querido acompañar este jueves a la familia del prestigioso penalista, fallecido ayer en Sevilla.

Jueces, fiscales, abogados, políticos, periodistas y personas del mundo del espectáculo han asistido al funeral. No han querido faltar a este último adiós el presidente de la Audiencia de Cádiz, Manuel Estrella; la juez María Auxiliadora Echávarri -en su día instructora del caso Arny-; el fiscal jefe de Sevilla, Luis Fernández Arévalo; el letrado de la Administración de Justicia Luis Revilla; el catedrático de Derecho Constitucional Javier Pérez Royo; el ex decano de Derecho Alfonso Castro; el presidente de la Real Academia Sevillana de Legislación y Jurisprudencia, Francisco López Menudo, la ex consejera de Obras Públicas Josefina Cruz Villalón; los políticos Juan Espadas y Javier Arenas; la cantante María del Monte y la periodista Inmaculada Casal, a quienes Paco Baena representaba en el caso del violento asalto que sufrieron en su vivienda en agosto del año pasado. El alcalde, el popular José Luis Sanz, también se acercó al término del funeral para trasladar el pésame a la viuda, Victoria García Añoveros, y al resto de la familia.