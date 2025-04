Emotiva despedida al maestro Baena Bocanegra

El cielo de Sevilla estaba este mediodía encapotado, con una tímida lluvia que parecía reflejar la tristeza del momento. La capilla del tanatorio de la SE-30 se quedó pequeña, la última sala por la que pasó Paco Baena Bocanegra no era la sala de vistas de un tribunal, donde tan cómodo se sentía al desempeñar su labor de abogado. Más de 200 personas han querido acompañar este jueves a la familia del prestigioso penalista, fallecido ayer en Sevilla.

Jueces, fiscales, abogados, políticos, periodistas y personas del mundo del espectáculo han asistido al funeral. No han querido faltar a este último adiós el presidente de la Audiencia de Cádiz, Manuel Estrella; la juez María Auxiliadora Echávarri -en su día instructora del caso Arny-; el fiscal jefe de Sevilla, Luis Fernández Arévalo; el letrado de la Administración de Justicia Luis Revilla; el catedrático de Derecho Constitucional Javier Pérez Royo; el ex decano de Derecho Alfonso Castro; el presidente de la Real Academia Sevillana de Legislación y Jurisprudencia, Francisco López Menudo, la ex consejera de Obras Públicas Josefina Cruz Villalón; los políticos Juan Espadas y Javier Arenas; la cantante María del Monte y la periodista Inmaculada Casal, a quienes Paco Baena representaba en el caso del violento asalto que sufrieron en su vivienda en agosto del año pasado. El alcalde, el popular José Luis Sanz, también se acercó al término del funeral para trasladar el pésame a la viuda, Victoria García Añoveros, y al resto de la familia.

El alcalde, José Luis Sanz, con Victoria García Añoveros, María del Monte e Inmaculada Casal. / juan carlos vázquez

En esta última despedida ha destacado sobre todo el cariño que Paco Baena había atesorado a lo largo de sus casi 60 años de ejercicio de la Abogacía, porque la mayoría de los asistentes a las exequias han sido precisamente sus compañeros abogados, encabezados por el decano, Óscar Cisneros, y el decano emérito, José Joaquín Gallardo. También han estado otros abogados que profesan una gran admiración al maestro, como Juan Carlos Alférez, quien ha destacado la tristeza por la pérdida del compañero y amigo, Alfonso Martínez del Hoyo, Manuel Pérez Cuajares, Mar Hermano, Juan Isidro Fernández, Encarnación Molino, Luis Aparicio, Miguel García Dieguez o José Manuel García-Quílez, entre otros tantos compañeros y amigos que componen una interminable lista imposible de reproducir en esta crónica.

Juan Carlos Alférez ha afirmado que "Paco era único, irrepetible, un coloso, rompió el molde como abogado, no deja referente similar y se nos va dibujando un vació imposible de llenar. Los que tuvimos la suerte de trabajar codo con codo con él hemos sido unos verdaderos afortunados, era imposible no aprender algo de Paco en cada acto procesal, reunión, ponencia, en lo que fuere que coincidieres con el Maestro, siempre te traías una valiosa enseñanza. Perspicaz, agudo, empático, dotado de una apabullante inteligencia natural, trabajador, riguroso, técnico, estudioso, grandísimo orador, mejor argumentador y de una exquisita educación con todos y cada uno de los operadores jurídicos. Nos iremos dando cuenta de su verdadera dimensión y talla con el paso de los días, pero será muy difícil hacernos a la idea de que ya no está con nosotros; para muchos, Paco es eterno y su recuerdo seguirá vivo para siempre. Se nos va el máximo referente de la abogacía y con él, se me va un amigo. Descansa en paz, querido Paco", ha añadido.

Inmaculada Casal y María del Monte, a la salida del funeral. / juan carlos vázquez

Alfonso Castro ha subrayado de Paco Baena que es un "abogado irrepetible" y ha dicho que su pérdida deja un gran vacío en la Abogacía. "Le echaremos mucho de menos, en todos los sentidos. Ha sido emocionante la despedida de hoy y más emocionantes serán los tiempos próximos, cuando vaya tomándose conciencia real del inmenso hueco, no llenable, que deja", ha explicado a este periódico.

"Una persona y un jurista excepcional"

El sacerdote Isacio Siguero, que conocía bien a Paco Baena, ha sido el encargado de oficiar la misa. En su homilia, ha destacado que el penalista era sin duda "una persona y un jurista excepcional", con un "temperamento único y una brillante inteligencia, unas cualidades que Paco tuvo porque Dios se las regaló".

Siguero ha proseguido señalando que Paco "supo administrar" bien "los dones que Dios puso sobre él" y ha destacado cómo el penalista se volcó con su profesión. "Su trabajo no era un medio de vida, sino una pasión. Ha destacado en el mundo del trabajo bien hecho, en el que ponía toda su persona y ayudando a muchas personas en situaciones complicadas en su vidas".

Manuel Pérez Cuajares, Alfonso Castro, Juan Carlos Alférez y Alfonso Martínez del Hoyo. / juan carlos vázquez

Así, ha subrayado el "consuelo y la esperanza" que el abogado dio a lo largo de su vida a tantas personas, porque "nuestro querido Paco" no se dedicaba sólo a aplicar el Derecho, sino que él quería siempre dar consuelo a sus clientes.