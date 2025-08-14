Sevilla afronta la recta final de la ola de calor durante el puente del 15 de agosto con máximas de 45ºC

Sevilla afronta los últimos días de la ola de calor, tras alcanzar una máxima de 43,9ºC el pasado martes. El episodio de temperaturas extremas coincide con el puente del 15 de agosto y la procesión de la Virgen de los Reyes en la capital hispalense. La Agencia Estatal de Meteorología ha activado varios avisos durante los próximos días, que el sábado 16 serán de nivel naranja en toda la provincia.

Este jueves 14, se mantiene la tendencia estable "debido a la presencia de una dorsal anticlónica muy potente en altura", describe la Aemet. En este sentido, predominarán los cielos poco nubosos y despejados y las altas temperaturas elevarán el aviso a nivel naranja en la campiña y amarillo en las sierras hasta las 21:00 horas. Se esperan hasta 43ºC en Marchena, Arahl o Lora del Río; 42ºC en Sevilla, Morón de la Frontera o Fuentes de Andalucía; y 41ºC en Aznalcóllar, Gerena o Lebrija.

En cuanto a los vientos, serán flojos a moderados de componente sur, más intensos en el sureste de la provincia.

Viernes 15: mínima de 29ºC en Osuna

La madrugada del viernes 15 de agosto será tórrida en amplias zonas de la provincia, con mínimas de 26ºC en Sevilla, 27ºC en Morón e incluso 29ºC en Osuna. Por la tarde, se mantiene el aviso de nivel naranja en la campiña, con máximas de 43ºC en Marchena o 41ºC en Sevilla. Mientras, la sierra Norte entrará de nuevo en aviso amarillo por temperaturas que alcanzarán los 39ºC en Almadén de la Plata, El Pedroso o Las Navas de la Concepción. En la sierra Sur, fuera de aviso en inicio, se llegará a los 42ºC en Morón.

Se esperan vientos de sureste moderados en el sureste de la provincia y flojos variables en el resto.

El fin de semana se alcanzarán los 45ºC en la campiña

Durante la jornada del sábado 16, las mínimas descienden ligeramente, aunque se mantendrán por encima de los 20ºC en prácticamente toda la provincia. Los termómetros no bajarán de los 24ºC en Sevilla o los 26ºC en Osuna. En contraste, el ascenso de las máximas activará los avisos naranjas en todo el territorio. Hasta 44ºC alcanzarán en Morón, Utrera o Fuentes de Andalucía, mientras Sevilla, Los Palacios o Écija se quedarán en los 43ºC. Se esperan vientos flojos variables.

La del domingo 17 será de nuevo una noche ecuatorial en amplios puntos de la provincia, con mínima de 25 a 26ºC en Sevilla, Carmona u Osuna. Por la tarde, los termómetros tocarán techo con máximas de hasta 45ºC en Marchena, Lantejuela, Écija, Arahal o Lora del Río; mientras Sevilla y su área metropolitana llegarán a los 44ºC.

Descenso térmico notable a partir del martes

A partir del lunes 18, las temperaturas comenzarán a descender por el oeste peninsular "debido a la entrada progresiva de una masa de aire más fresco del Atlántico y al aumento de la inestabilidad, y que se intensificaría y extendería durante los días siguientes a toda la Península", avanza la Aemet. Esta situación dará lugar a temperaturas más propias para la época del año, dando por finalizado el episodio de ola de calor.

No obstante, las mínimas en Sevilla continuarán siendo tropicales o incluso tórridas. Por la tarde, volverán a superarse los 40ºC en la campiña. A partir del martes 19, la masa de aire procedente del Atlántico provocará un refrescamiento notable y generalizado, con descenso de las mínimas hasta los 20-22ºC, y de las máximas, hasta el entorno de los 35ºC.