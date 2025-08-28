Sevilla estrena un nuevo radar en la A-4 que comenzará a multar en septiembre: esta es su ubicación

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha puesto en marcha un nuevo radar de tramo en la autovía A-4, a su paso por Sevilla. El dispositivo ya se encuentra operativo y, aunque desde principios de agosto se está notificando a los conductores que superan los límites de velocidad, las multas económicas comenzarán a aplicarse a partir de septiembre de 2025.

Este radar forma parte del plan estatal de instalación de 122 nuevos puntos de control de velocidad durante 2025, con el que Tráfico busca reducir la siniestralidad y los accidentes graves en las carreteras españolas.

Ubicación del nuevo radar en Sevilla

El dispositivo se ha colocado en la A-4, en sentido decreciente hacia Sevilla, entre los puntos kilométricos 532+675 D y 531+000 D, lo que lo sitúa aproximadamente en el kilómetro 531, muy próximo al aeropuerto de Sevilla. Este emplazamiento concentra un elevado historial de siniestralidad y se trata de un tramo donde son frecuentes los excesos de velocidad.

El radar funcionará bajo el sistema de control de tramo, lo que significa que mide la velocidad media de los vehículos entre dos puntos, en lugar de registrar únicamente la velocidad instantánea en un lugar concreto.

Hasta ahora, la velocidad máxima permitida en este tramo de la A-4 es de 120 km/h, aunque la DGT estudia la posibilidad de reducirla a 100 km/h. En cualquier caso, la existencia del radar estará debidamente señalizada, ya sea mediante paneles de mensaje variable o con señales verticales circunstanciales.

Más radares en Andalucía

Este radar de la A-4 se suma a los que se están instalando en otras provincias andaluzas, como Málaga, Cádiz y Granada, dentro del despliegue nacional de nuevos dispositivos. En concreto, destacan:

Radar fijo en Málaga : A-7052, PK 4+500 D.

: A-7052, PK 4+500 D. Tramo en Málaga : A-377, PK 8+900 C a 5+600 D.

: A-377, PK 8+900 C a 5+600 D. Tramo en Granada : GR-30, PK 11+910 D a 10+020 D.

: GR-30, PK 11+910 D a 10+020 D. Tramos en Cádiz: A-7 (PK 1106+290 C a 1107+540 C), A-48 (PK 5+680 D a 4+000 D) y A-7 (PK 1109+350 D a 1107+340 D).

La DGT insiste en que estos controles tienen un carácter preventivo, no recaudatorio. Según el Observatorio Europeo de Seguridad Vial, aumentar en tan solo 10 km/h la velocidad conlleva un incremento del 220% en el riesgo de sufrir un accidente mortal.