Una sevillana lidera una investigación nacional contra el peor cáncer de endometrio

La sevillana Nora Diéguez ha tenido muy claro "desde siempre" que su vocación estaba en el mundo de la ciencia y por ello se decantó por estudiar el grado de Bioquímica en la Universidad de Sevilla, pero, como ella misma asegura, fue "el empezar a vivir de cerca con casos de cáncer en familiares" lo que le hizo dar el paso de dedicarse a la investigación y, en concreto, a la investigación contra el cáncer.

Ese impulso ha llevado a esta sevillana a liderar hoy a sus 29 años un estudio nacional en el que se ha logrado identificar una estrategia terapeútica para mejorar el tratamiento del cáncer de endrometrio agresivo. Una investigación que ha desarrollado lejos de su tierra, en Barcelona, de la mano del equipo del grupo de Proteínas Kinasas y Cáncer del Vall d’Hebron Instituto de Investigación (VHIR) y la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), que dirige el doctor José Miguel Lizcano, al que la joven se incorporó hace más de un lustro cuando decidió "cambiar de aires" en busca de "nuevas oportunidades", tras cursar un máster de Biomedicina Bioquímica y Biología Molecular y desarrollar su tesis doctoral.

Ahora, tras más de cinco años de trabajo y uno más dedicado a la redacción de los resultados, el estudio ha sido recientemente publicado en la revista Cellular and Molecular LifeSciences. "A nivel personal, liderar un equipo de investigación que ha logrado un importante avance me hace sentirme super realizada; a nivel social, de contribución a la sociedad, también me siento así porque creo que los avances en investigación nos afectan a todos y son muy importantes", valora la sevillana, que destaca que con estos resultados culmina un trabajo que empezó a gestarse en 2016 dentro del proyecto principal de su tesis doctoral.

En concreto, la investigadora sevillana está involucrada en la identificación de una nueva estrategia terapéutica para el cáncer de endometrio agresivo basada en la inhibición de la proteína kinasa ERK5, lo que permite reducir la proliferación de las células cancerosas, promover su muerte y potenciar el efecto de la quimioterapia, abriendo así la puerta al desarrollo clínico de un nuevo fármaco para bloquear dicha proteína que mejoraría el pronóstico de las pacientes con esta enfermedad.

Un tipo de cáncer muy común

El cáncer de endometrio es el tipo más común de cáncer ginecológico y supone el cuarto tipo de tumor más frecuente en mujeres en los países desarrollados. Aunque si se detecta de forma temprana tiene un buen pronóstico, los casos más avanzados y más agresivos tienen una alta mortalidad y a menudo son resistentes a los tratamientos habituales con quimioterapia.

La investigación demuestra que bloquear la proteína kinasa ERK5 reduce la proliferación de las células cancerosas y potencia el efecto de la quimioterapia

En los últimos años, la proteína ERK5 está siendo especialmente estudiada por su papel en el desarrollo de varios tipos de cánceres sólidos. "Hemos visto que hasta un 48% de las pacientes con cáncer de endometrio tienen alteraciones en la vía de señalización de ERK5 y que, además, presentan una peor supervivencia. En este trabajo hemos encontrado que ERK5 es una buena diana terapéutica para el tratamiento del cáncer avanzado de endometrio", explica la investigadora.

En este trabajo, llevado a cabo en modelos celulares y de ratones, los investigadores han desarrollado el nuevo inhibidor de ERK5 JWG-071, actualmente en fase de desarrollo preclínico. Asimismo, han observado que la inhibición de la vía de señalización de ERK5 reduce la proliferación de las células tumorales y favorece su muerte y, por lo tanto, la reducción de la medida del tumor.

El siguiente paso, explica la doctora Diéguez, sería "lograr llevar este estudio a ensayo clínico". Para ello, la joven reclama apoyo en un país en el que, se lamenta, "cuesta hacer investigación". Destaca que ese sea uno de los principales problemas a los que se tienen que enfrentar los científicos españoles. "Es un trabajo que en España está muy mal reconocido. Tenemos muchas limitaciones a nivel económico y conseguir avances como éste se hace muy difícil", sostiene la joven investigadora.

La sevillana es consciente de que en un mundo en el que la incidencia del cáncer cada vez es mayor, cobra una importancia crucial apostar por proyecto de estas características. "Que haya poco apoyo a la investigación, al final repercute en los pacientes. Que nuestros fármacos no puedan llegar a la clínica y no entren en un ensayo cínico por falta de financiación hace que sean muchos los pacientes que no puedan contar con una alternativa terapéutica y que necesitan acogerse a los ensayos clínicos porque son investigaciones incipientes", afirma. "Yo tengo la investigación en una altísima estima. Creo que es super importante la labor que hacemos. Tenemos que ir dando pequeños pasos y haciendo visible esa labor que hacemos para conseguir un logro más importante, que, en este caso, es que estos fármacos lleguen a la fase clínica", sentencia.