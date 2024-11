La sevillana Sara de Giles gana el premio internacional 2024 A las mujeres arquitectas

La sevillana Sara de Giles Dubois, doctora arquitecta, profesora de la Escuela de Arquitectura de Sevilla e integrante del estudio MGM Morales de Giles arquitectos, ha ganado este jueves el galardón internacional 2024 a las mujeres arquitectas por su obra. El premio lo concede la Asociación para la Investigación sobre Ciudades y Vivienda (ARVHA), que ha lanzado la duodécima edición del Premio a las Mujeres Arquitectas con el apoyo del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de Francia (CNOA), y de la ciudad de Paris. Para el Premio 2024, ARVHA también recibe el apoyo de BNP PARIBAS Real Estate, Heidelberg Ciment Groupe, Unibail-Rodamco-Westfield, CIM BETON y DIETRICH, así como del Journal de l’Architecte.

El objetivo del premio es destacar el trabajo y la carrera de las mujeres arquitectas, para que las jóvenes arquitectas puedan inspirarse en los modelos femeninos existentes y fomentar la paridad en una profesión dominada por los hombres.

La obra de Sara de GIles

Estas son algunas de las obras del estudio de arquitectura de la arquitecta sevillana.

Viviendas Sociales en el Pópulo, Cádiz (Sara de Giles, José Morales)

Viviendas sociales en el Pópulo (Cádiz) / Sara de Giles, José Morales

Rehabilitación Antiguo Convento SªMª de los Reyes (Sara de Giles, José Morales)

Rehabilitación del convento de Santa María de los Reyes (Sevilla). / Sara de Giles, José Morales

Hospital ICTAM (Sara de Giles, José Morales)

Centro hospitalario del Instituto Cartuja de Técnicas Avanzadas en Medicina (ICTAM) en la Cartuja (Sevilla) / Sara de Giles, José Morales

Aulario Universidad Pablo de Olavide ( Sara de Giles, José Morales, Miguel Hdez)

AULARIO de la Universidad Pablo de OLAVIDE / Sara de Giles, José Morales

Trayectoria de Sara de Giles

Doctora arquitecta y profesora de la Escuela de Arquitectura de Sevilla, Sara de Giles ha impartido clases en la Universidad Politécnica de Barcelona, en la Universidad Internacional de Catalunya, en la Universidad de Bochum (Alemania), en la Washington University en Saint Louis (EEUU), y en la ENSA Paris Val de Seine (Francia) entre otras.

Investiga y dirige junto con José Morales el estudio MGM Morales de Giles arquitectos, habiendo sido galardonados con el primer premio FAD Internacional 2023, con el Premio de Arquitectura Española Internacional 2017, Premio de Arquitectura Española 2013, Primer Premio internacional AIT Awards 2012 y 2014, premiado en Bigmat International Architecture Award en 2017 y 2019, así como en diversas Bienales Españolas de Arquitectura y Urbanismo (ediciones, X, XIII y XV) y en la X Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo.

Su obra ha sido expuesta en varias Bienales de arquitectura internacional de Venecia, en la Cité de l´Architecture et du Patrimoine de París, así como en la exposición “ON-SITE New architecture in Spain” en el MoMA de Nueva York. Su obra y proyectos han sido ampliamente publicados en libros y revistas nacionales e internacionales, así como libros monográficos destacando El Croquis, 2G y TC Cuadernos.

Entrega de premios

La ceremonia de entrega de premios se ha celebrado en directo este jueves 28 de noviembre de 2024 ante más de 200 personas en la sala y 1.500 en videoconferencia. Los miembros del jurado dieron su visión del premio, al igual que todas las galardonadas, siendo estas últimas además publicadas en el canal YOUTUBE de ARVHA, en la página de LinkedIn de Catherine GUYOT y en la página de facebook de ARVHA.

En 2024, el concurso estuvo abierto desde abril al 15 de septiembre bajo la presidencia de Catherine Guyot, secretaria general de ARVHA y presidenta de Women in Architecture Francia. El jurado se reunió el pasado 28 de octubre de 2024 para seleccionar a las ganadoras de cada premio.

En 2024, se examinaron 320 candidaturas que presentaron 1120 proyectos.

Se han concedido cuatro premios:

Premio Joven Arquitecta 2024

En la categoría Joven Arquitecta, el premio se concede a Margaux PUECH-PELIPENKO.

Premio a la Obra Original

En la categoría Obra Original, el premio se concede a Beatriz RAMO LOPEZ DE ANGULO por su proyecto « START » de viviendas en Ivry -Sur-Seine.

Premio Internacional 2024

En la categoría Premio Internacional, el premio se concede a Sara de GILES DUBOIS por su obra.

Premio Arquitecta 2024

En la categoría Premio Arquitecta, el premio se concede a Maud CAUBET por su obra.

ARVHA agradece a todas las participantes, ganadoras y no ganadoras, y a los miembros del jurado su compromiso con este premio, así como a Sophie BERTHELIER, ganadora del premio arquitecta 2017 y membre de la Academia de Arquitectura, Béatrice AUXENT Presidenta de Architectuelles Hauts-de-France, Françoise N’THEPE ganadora del premio arquitecta 2024, Monique LABBE mención especial pionera del premio arquitecta 2023, Ludovica DI FALCO ganadora del premio obra original 2023, Cristina VEGA IGLESIAS ganadora del premio joven arquitecta 2022 y miembro electo del Colegio Regional de Arquitectos CROABFC, Victoria MIGLIORE ganadora del premio joven arquitecta 2023, Emmanuelle DECHELETTE mención especial del premio joven arquitecta 2023, Dikkie SCIPIO ganadora del premio internacional y Antonella MARI mención especial del premio internacional 2023, Nayla MECATTAF arquitecta cofundadora de Crome Studio y miembro del Comité de selección internacional de la SIA (Sociedad Suiza de Ingenieros y Arquitectos), Vinciane ALBRECHT de OulipO architecture studio y de Flore LEVARDON de Dietrich.

Puede consultar las 1.120 obras presentadas en 320 dossiers de arquitectas en la web www.femmes-archi.org