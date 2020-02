El sevillano con coronavirus no fue aislado hasta 11 días después de presentar síntomas

El paciente ingresado en el Virgen del Rocío con coronavirus no fue aislado hasta once días después de haber presentado los primeros síntomas de lo que este miércoles resultó ser el primer caso confirmado de Covid-19 en Sevilla y en la comunidad andaluza. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha confirmado este jueves que este hombre, de 62 años y residente en Sevilla, presentó algunos de los síntomas relacionados con coronavirus el pasado 13 de febrero y no acudió al hospital hasta el día 20, cuando su situación habría empeorado, quedándose ingresado por lo que en un principio se relacionó con un cuadro de neumonía por lo que se le aplicó el protocolo habitual en estos casos. No obstante, no fue hasta este lunes día 24 cuando las autoridades sanitarias llevaron a cabo el aislamiento total de este paciente tras confirmarse su contagio del Covid-19 una vez se aplicaron los nuevos criterios para la detección de casos de coronavirus dictados por el Ministerio de Salud.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias ha informado, además, de que, en estos momentos, se está tratando de encontrar "algún vínculo" de esta persona con Italia, desde donde hasta ahora se había importando el virus en el resto de los casos españoles confirmados, aunque, al mismo tiempo ha confirmado la aparición de otros dos nuevos casos de contagio por coronavirus en Madrid de otras dos personas que no han viajado fuera de España, por lo que ascenderían a tres los contagios autóctonos y a quince los positivos hospitalizados en España.

En cualquier caso, aunque sin poder determinar cuándo se produjo el contagio del caso sevillano, Fernando Simón sí ha recalcado que "por el momento no se han producido otros contagios comunitarios". "No hemos encontrado casos asociados a él", ha subrayado. No obstante, Simón no ha ocultado su preocupación ante una posible transmisión durante los días en los que este hombre estuvo incubando el virus sin presentar síntomas y desarrollando su vida de manera normal. "Si hubiera transmitido el virus a alguna otra persona, tendríamos que estar viendo casos desde hace cuatro o cinco días. Puede haber habido contagios, pero en ese caso no han sido graves y aparentemente no muchos. Esto no quiere decir no haya nuevos casos relacionados, pero si los ha habido han sido muy leves o muy pocos", ha dicho.

Desde el comité asesor del coronavirus se ha insistido en llamar a la calma porque la tasa de letalidad del virus "es muy baja". "No estamos ante una transmisión comunitaria descontrolada ni ante una entrada masiva de casos importados", ha dicho.