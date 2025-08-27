SFDK reaccionan al borrado de su grafiti en Pino Montano por el servicio municipal 'antipintadas': "Se arrasó con todo"

La brigada antipintadas del Ayuntamiento de Sevilla ha eliminado el mítico grafiti de SFDK en Pino Montano. El barrio del icónico dúo de rap se despide 25 años después de uno de sus símbolos culturales más destacados. El grafiti, en que se podían leer las iniciales del grupo con la estética característica del arte urbano, se encontraba en un muro de la plaza Ascensoristas, concretamente en el del bloque 1A de la calle Enfermeras.

"Me acabo de dar cuenta de que han quitado el mítico grafiti de SFDK. Eso llevaba 2000 millones de años y era un símbolo del barrio. Quitarlo me parece una liada", denunciaba hace unos días el creador de contenido y vecino del barrio 'Juanjyoza' a traves de las redes sociales. Esa pared fue testigo de varios videoclips e imágenes promocionales de SFDK desde el álbum Desde los chisqueros (2000).

Además, tal y como ha afirmado el propio grupo en respuesta a esta misma publicación, su siguiente trabajo 2001 Odisea en el lodo se grabó en ese bloque. "Hablaremos con la comunidad", agregan, dejando en el aire su intención de recuperarlo.

El ya antiguo grafiti de SFDK cuenta con su propia ubicación en Google Maps, donde se describe como 'lugar de culto'. Y no es para menos, pues tanto los vecinos de Pino Montano como los seguidores del grupo sevillano lamentan que esta no vuelva a ser más que otra pared de ladrillo. "Vaya sacrilegio" o "Ese grafiti era patrimonio ya" son algunos de los comentarios sobre este grafiti que atraía gente de fuera de la ciudad para hacerse una foto y visitar la zona.

El distrito Norte, el tercero donde se han borrado más pintadas

Todo indica que la eliminación del grafiti de SFDK no ha sido intencionada, sino que forma parte de la campaña que los operarios de Lipasam están llevando a cabo en todo el municipio. Sobre este hecho han bromeado los propios integrantes del grupo: "Se arrasó con todo. Etapas. Al otro lado del bloque hay un transformador de la luz que da al Camino de los Toros e igual un homenaje a Odisea en el lodo le cabe".

La Gerencia de Urbanismo ha informado esta semana que desde la puesta en marcha del programa en diciembre de 2023 se han eliminado más 14.434 pintadas en diferentes calles y plazas públicas de la ciudad. La mitad de estos trabajos de limpieza se han llevado a cabo en el Casco Antiguo. Los distritos de Macarena, Norte y Triana le siguen a continuación.

Los tira y afloja entre el Ayuntamiento y el arte urbano

No es la primera vez que el Ayuntamiento de Sevilla se ve envuelto en una polémica similar. El año pasado, la brigada antipintadas tapó con pintura uniforme sendos murales del colegio Sor Ángela de la Cruz en San Julían y del IES Salvador Távora en Cerro-Amate. En relación con este último, el consistorio calificó de "error" lo ocurrido.

En paralelo, el gobierno municipal anunció el pasado mes de enero la cesión regulada del Paseo de Juan Carlos I a los artistas urbanos, lo cual era una demanda histórica del colectivo en la ciudad. Entonces se planteaba también la creación de un catálogo interactivo de espacios autorizados y la promoción de rutas culturales que incluyan a centros cívicos, instalaciones deportivas o colegios.