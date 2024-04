Los sindicatos alertan del cierre de más de 700 aulas públicas en Sevilla en seis años

Primera crítica contundente de los sindicatos de enseñanza al delegado territorial de Educación de la Junta de Andalucía en Sevilla, Miguel Ángel Araúz, desde que comenzó la actual legislatura andaluza. Las centrales llevan desde febrero esperando la respuesta a la solicitud de una reunión que aún no se ha producido. El encuentro fue reclamado para abordar el proceso de escolarización y ante el temor de que desde el Gobierno autonómico se sigan cerrando unidades en los colegios públicos. No en vano, según la Junta de Personal Docente de Centros no Universitarios de Sevilla, en los últimos seis años se han perdido en la provincia 700 aulas, cifra que en toda Andalucía se eleva a 2.000.

El mencionado órgano defiende los intereses de los docentes de la enseñanza pública no universitaria. Lo integran los delegados sindicales de ANPE, APIA, Asadian, CCOO, CGT, CSIF, UGT y Ustea. En febrero enviaron a Araúz un escrito en el que solicitaban una reunión para hablar sobre la escolarización que comenzó en marzo. "El delegado no atendió nuestra demanda", refiere la junta de personal docente en un escrito al que ha tenido acceso este periódico. Araúz les manifestó "de modo verbal" la negativa a mantener el encuentro antes de que acabara dicho proceso.

El motivo que llevó a estos sindicatos a reclamar la reunión es el "precedente" de cursos anteriores, en el que desde la Junta se ha optado -según siempre las centrales referidas- por "un recorte de líneas en centros públicos". "En seis años [desde que el PP se hizo con el Gobierno andaluz] se han eliminado más de 2.000 aulas en toda Andalucía y más de 700 en la provincia de Sevilla", se afirma en el comunicado.

Protestas en colegios

Una pérdida que no ha concluido, pues como ha informado este periódico, ya se han convocado actos de protesta por el cierre de aulas en colegios como el CEIP Teodosio, en la barriada de Pino Montano de la capital andaluza, y en el Manuel Alonso, en Alcalá de Guadaíra.

Detrás de esta medida se encuentra la bajada de la natalidad que sufre toda España y que merma el número de alumnos en edad de escolarización. Frente a esta realidad demográfica, la junta de personal docente ha propuesto que se atiende a "las grandes urgencias a las que se enfrenta la educación pública", con medidas como la bajada de la ratio (número de alumnos por aula), la reducción del horario lectivo docente y la ampliación de las plantillas. A ello añaden aminorar la carga burocrática que sufren los profesionales de la enseñanza y la mejora de la atención a la distintas necesidades educativas que presentan los menores, para lo que se requieren más profesionales de Pedagogía Terapéutica, de Integración Social y de Audición y Lenguaje.

Los sindicatos alertan de que, además de las zonas señaladas, hay colegios de Morón de la Frontera o de distritos de la capital como Nervión, Triana o Macarena Norte donde los centros educativos "se ven reducidos a una línea por curso". "Incuso existen alumnos de diferentes edades en una misma unidad", añade el escrito en referencia las denominadas aulas mixtas, medida que hasta hace poco era propia solamente de las escuelas rurales.

Reemplazo

Frente a estas críticas, la consejera de Desarrollo Educativo y FP, Patricia del Pozo, ha explicado que las aulas que se cierran en las etapas iniciales, como el segundo ciclo de Infantil y Primaria, no se pierden, sino que se crean en otros niveles o modalidades, como en Educación Especial, que cada vez gana más presencia en la enseñanza pública para atender las múltiples y diferentes necesidades que presentan los menores.

Los sindicatos de la junta de personal docente solicitarán otra reunión para que la administración educativa explique los resultados del proceso de escolarización, que no serán definitivos hasta que todos los alumnos tengan plaza asignada en colegios públicos y concertados, esto es, mediados de mayo.