La sobreoferta reduce las reservas de alojamientos turísticos en Sevilla

La red ciudadana Sevilla Para Vivir ha pedido a la Junta que endurezca los requisitos para inscribirse en el Registro de Turismo de Andalucía como vivienda turística. Denuncian que “solo se pide una declaración responsable sin ningún tipo de comprobación y se emite automáticamente una resolución para que la persona pueda iniciar esta actividad económica”. La organización advierte que “una vivienda turística puede operar durante varios años sin que se revise si se cumplen o no los requisitos relacionados con la norma municipal”. En la práctica, señalan, “provoca que se incluyan cientos de pisos que no cumplen con la normativa, aprovechándose así de la ausencia de inspecciones”. Tras un análisis realizado por la organización, han localizado “viviendas en una segunda planta o superior” y otras “que no tienen acceso directo al exterior”. También aseguran que han “encontrado pisos en aquellos barrios que ya superan un 10% del parque residencial de viviendas, límite aprobado por el Consistorio el pasado año. La red ciudadana ha iniciado una campaña para que los vecinos de la capital hispalense denuncien la existencia de aquellas viviendas ubicadas en sus barrios que puedan ser ilegales.