¿Qué supermercados abren el 15 de agosto en Sevilla?

Se acerca el 15 de agosto, un festivo nacional que permitirá a todos los trabajadores de España disfrutar de un merecido descanso en pleno verano. Además, coincide en viernes, por lo que será un fin de semana largo para muchos de ellos. En este contexto, la gran mayoría de los establecimientos permanecerán cerrados y conviene realizar las compras un día antes.

Sin embargo, algunos supermercados sí abrirán sus puertas para satisfacer la demanda de los consumidores durante esa jornada, aunque sea con horarios especiales. A continuación, vamos a ver qué cadenas estarán disponibles y cómo podemos comprobar su programa de apertura.

Mercadona

Los supermercados Mercadona suelen cerrar todos los festivos y el día de la Asunción de la Virgen no es una excepción. Por lo tanto, la cadena valenciana no estará abierta el 15 de agosto y será necesario buscar otras opciones para las compras de última hora. En cualquier caso, se podrá acceder a sus instalaciones el jueves y el sábado en su horario habitual.

Carrefour

Por su parte, Carrefour cuenta con un localizador de tiendas, a través del que podemos comprobar el horario de cada uno de sus establecimientos. Así, en lo que respecta al 15 de agosto, el panorama en Sevilla es el que sigue:

Carrefour Express de la calle Menéndez y Pelayo, 33. Abierto de 09:00 a 22:30 horas.

Carrefour Express Recaredo, 21. Abierto de 08:30 a 23:00 horas.

Carrefour Express calle Cardenal Cervantes. Abierto de 08:30 a 23:00 horas.

Carrefour Express calle José Laguillo. Abierto de 09:00 a 21:30 horas.

Carrefour Express Plaza de la Afalfa. Abierto de 08:30 a 22:00 horas.

Carrefour Express Plaza Zurbarán, 4. Abierto de 10:00 a 22:00 horas.

Carrefour Express calle Sierpes, 20. Abierto de 09:00 a 22:00 horas.

Carrefour Express calle Feria. Abierto de 10:00 a 22:00 horas.

Carrefour Express calle Harinas. Abierto de 10:00 a 22:30 horas.

Carrefour Express Eduardo Dato, 22. Abierto de 09:00 a 22:00 horas.

Carrefour Express calle Zaragoza, 31. Abierto de 10:00 a 22:00 horas.

Carrefour Express Ronda Capuchinos, 9. Abierto de 10:00 a 22:00 horas.

Carrefour Express calle Amor de Dios, 45. Abierto de 10:00 a 22:00 horas.

DIA

En la misma línea, DIA es otra de las cadenas que cuenta con localizadores web, ya que los horarios de sus diferentes tiendas varían entre sí. De esta forma, podemos comprobar que el supermercado de la plaza Montesión de Sevilla estará abierto en su horario habitual, de 09:00 a 23:00 horas, igual que el de la calle Arroyo o el de la plaza Gavidia. Sin embargo, el de parque Amate estará cerrado. Por ese motivo, es recomendable consultar previamente esta información para evitar desplazamientos innecesarios.

Lidl

En el caso de Lidl, la empresa tampoco cuenta con un criterio estándar para todos sus locales. Por ejemplo, el de la avenida de Andalucía estará abierto el 15 de agosto, pero es de los pocos. Como podemos comprobar, gran mayoría de sus supermercados cerrarán sus puertas.

Aldi

Sevilla cuenta con un total de 11 establecimientos de Aldi y, por norma general, abren de lunes a sábado. En cuanto al día de la Asunción de la Virgen, su página web informa de que la cadena estará disponible en horario especial.

El Corte Inglés e Hipercor

Finalmente, el Corte Inglés estará abierto el 15 de agosto en horario de 11:00 a 21:00 horas y esto incluye su supermercado, tanto en lo referente a los grandes almacenes de la Plaza del Duque de la Victoria como los de Nervión. Lo mismo sucede en el caso de Hipercor.