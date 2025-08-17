Taxistas de Sevilla alertan de la gentrificación del transporte que provoca la expansión de los VTC

Los taxistas de Sevilla consideran que el proceso de expansión de los Vehículos de Transporte Concertado (VTC) está provocando un proceso de "gentrificación del transporte" similar al de la vivienda. Así lo denuncia la asociación Elite Taxi Sevilla, que ha encargado un estudio sobre la eficiencia y sostenibilidad en la movilidad urbana y una comparación de taxis y VTC en el centro histórico. El estudio lo firman el ingeniero Joan Velázquez, de la Universidad Politécnica de Cataluña, y el economista especializado en la regulación del transporte Sergi Cutillas, de la Universidad de Barcelona. El informe cuenta con el apoyo de la Unión de Autónomos de Andalucía (UATAE).

Siguiendo las conclusiones del estudio, Elite Taxi pide que se reduzcan drásticamente las licencias de VTC para "garantizar la sostenibilidad ambiental, la eficiencia del transporte y la preservación del casco antiguo". El informe asegura que los VTC generan más del doble de emisiones de CO2 y hasta un 112% más de óxidos de nitrógeno (NOx) que los taxis en los mismos trayectos por el centro.

Para llegar a esta conclusión se basa en que los VTC recorren "casi el doble de kilómetros" y ocupan un 35% más de tiempo en la vía debido a las restricciones de acceso, lo que "agrava la congestión y reduce la velocidad media del tráfico", apuntan fuentes de la asociación. Igualmente, destacan que el modelo de VTC genera una "desigualdad social y cultural", al priorizar a clientes turísticos y de alto poder adquisitivo, desplazando al taxi y dificultando la movilidad de residentes, personas con movilidad reducida y colectivos vulnerables.

El informe advierte que esta expansión de los VTC está provocando un proceso de "gentrificación del transporte", similar a lo que ocurre con la vivienda. "Se expulsan usos locales y se privilegia la rentabilidad inmediata para grandes plataformas, en detrimento del interés público".

Elite Taxi recuerda el valor intangible del casco antiguo de Sevilla, que "no es sólo un espacio físico, sino un bien cultural y social irremplazable, reconocido por la Unesco y legado de generaciones". "Su preservación requiere políticas que prioricen modos de transporte compatibles con su morfología, vida comunitaria y sostenibilidad ambiental", añade esta asociación de taxistas. "No podemos dejar al mercado el destino de un patrimonio que pertenece a todos los sevillanos", insisten. "La expansión descontrolada de los VTC amenaza no sólo la movilidad, sino también la identidad y el tejido social del centro histórico".

El informe hace una serie de recomendaciones clave, entre las que destaca la reducción del número de VTC activos en la ciudad y evitar nuevas licencias que agraven la saturación vial. También aconseja reforzar el control de acceso a las zonas de bajas emisiones y priorizar el taxi como servicio público de interés general, así como avanzar en la electrificación de la flota de taxis para consolidar su ventaja ambiental.

Fuentes de Elite Taxi añaden que este estudio se suma "a la evidencia científica y regulatoria" que respalda la capacidad de las ciudades para limitar el número de VTC por razones ambientales, de gestión del tráfico y de protección del espacio público, tal y como reconoce el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.