Sevilla podría llegar a los 44 grados a final de esta semana

Se espera que el verano de 2023 se estrene en la provincia de Sevilla con altas temperaturas, después del breve respiro que se ha producido gracias al cambio de la dirección del viento.

Sevilla capital podrá alcanzar los 44º C

El arreón térmico que llegó a activar la alerta amarilla en algunos municipios de la provincia de Sevilla ha dado paso a temperaturas más bajas que se espera que se mantengan hasta mediados de la semana. No será hasta el miércoles 21 cuando comiencen a subir de nuevo las temperaturas, cuyas máximas se alcanzarán a finales de la semana.

Según previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) toda la provincia sufrirá el calor que se esperan en los próximos días. En el caso de la capital, las temperaturas podrán alcanzar los 44º C el último día de la semana, por lo que será necesario tomar precauciones para que estas temperaturas no puedan causar daños a la salud.

Antes de eso, las temperaturas que se esperan en Sevilla capital se encontrarán entre los 34º C (el miércoles 21) y los 37º C del jueves. Tras esto, las temperaturas máximas en Sevilla superarán los 40º C durante viernes (41º C) y sábado (42º).

Se puede llegar hasta los 45º C en algunos municipios al final de la semana

Las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología señalan que la provincia de Sevilla tendrá máximas de hasta 32º C hasta el martes 20 de junio. Desde entonces comenzarán a subir progresivamente.

El miércoles 21 se esperan máximas de hasta 35º C en localidades como Los Palacios y Villafranca, Arahal o Burguillos. La localidad que podría tener las temperaturas más altas ese día es Lora del Río, con una máxima de 36º C.

El jueves las temperaturas subirán hasta los 37º C o 38º C en muchas localidades de la provincia. En la zona norte, en localidades como El Ronquillo o Castillejo de los Arroyos las máximas que se esperan son de 35º C.

El viernes 23, las temperaturas máximas subirán hasta los 40º C o 41º C en distintos puntos de la provincia. Y de nuevo no se espera que haya localidades por debajo de los 35º C de temperatura máxima ese día.

El sábado 24 de junio las previsiones auguran temperaturas de hasta 43º C en la provincia. Estas altas temperaturas se esperan en las localidades de Coria del Río, Los Palacios y Villafranca y Utrera. Otras localidades, como Alcalá de Guadaíra tampoco se quedarán muy atrás, llegando a los 42º C en un día en el que las máximas en toda la provincia no se encontrarán por debajo de los 39º C salvo excepciones como Osuna (35º C).

Sin embargo, las previsiones de esta semana señalan que lo peor podría tener lugar el domingo 25 de junio. Ese día las máximas temperaturas de la provincia podrían alcanzar los 45º C en localidades como Burguillos, Coria del Río, Utrera, Arahal y Los Palacios y Villafranca. Se esperan 44º C para Dos Hermanas, Alcalá de Guadaíra, Las Cabezas de San Juan o Écija. La semana terminará en la provincia con calor para toda la provincia, con unas temperaturas que se situarán por encima de los 42º C en todo el territorio.