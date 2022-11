¿Qué deben tener en cuenta los mayores al comprar por internet?

¿Qué debe tener una contraseña segura? ¿Cómo se puede comprar por internet sin ser víctima de un fraude? Son algunos de los interrogantes que Raúl, un agente de Participación Ciudadana de la Policía Nacional plantea a un grupo de personas de edad durante un taller sobre ciberseguridad, en plena campaña de compras.

"El primer consejo es desconfiar siempre de ofertas excesivas y nunca pinchar en los enlaces a la hora de adquirir un producto. Al comprar en internet, siempre debemos buscar el producto en la página oficial de la tienda o marca, y no pinchar en enlaces que pueden conducirnos a páginas fraudulentas", advierte el agente.

La Policía Nacional y Orange se han aliado para ofrecer este martes un taller sobre ciberseguridad a personas de edad, en el establecimiento que mantiene esta firma de telefonía en la calle Tetuán, Sevilla. Las personas mayores son consideradas, junto a los menores, el grupo de población más vulnerable ante los numerosos engaños y fraudes que circulan en internet.

La iniciativa se encuadra dentro de las campaña de divulgación sobre ciberseguridad que imparte de manera periódica la Policía Nacional en asociaciones de vecinos y centros docentes. "Es la primera vez que lo hacemos junto a una compañía, como es Orange", comenta el agente.

Plácida, 72 años: "No me siento segura"

Plácida Delgado tiene 72 años y junto a otras personas se encontraba entre el público de este taller de ciberseguridad. "He venido porque nos estamos quedando atrás, los mayores tenemos edad pero no somos tontos. Todo se hacer ya por internet, quiero comprar por internet pero no me siento segura", explica esta mujer.

Francisco tiene 88 años y ha acudido al taller de ciberseguridad para tratar de que alguien le ayude. "Cada mes me cobran 30 euros del banco y no sé ni quién es ni porqué me cobran esta cantidad. He venido para que me ayuden", explica este hombre.

¿Cómo sabemos que estamos en una página segura?

En internet se puede comprar con seguridad, pero hay que saber cómo. "Lo primero es buscar la página web oficial de la compañía donde queremos comprar y para ello comprobamos la url, si termina en s es una página de confianza".

Otro consejos es mantener siempre un antivirus operativo porque son capaces de frenar el 99% de los intentos de fraude.

En plena semana de promociones en el denominado Black Friday, las compras por internet se disparan, y de manera paralela, los fraudes y los mensajes engañosos. "Si tenemos email, debemos saber que vamos a recibir muchos mensajes fraudulentos. El primer cortafuego ante un intento de fraude somos nosotros mismos. No debemos caer en ofertas que son excesivas y recordar siempre que las compañías no regalan nada, las compañías siempre quieren ganar dinero", ha recordado el agente.

Los e-mail engañosos ofrecen precisamente regalos o promociones muy llamativa para que el usuario entre y deje sus datos bancarios, siendo las personas de edad la población más vulnerable a estos fraudes.

"Dudar siempre de e-mail que nos ofrecen de manera individual un regalo porque las compañías no envían mensajes individuales. Las campañas de publicidad son masivas, no dirigidas a una persona en concreto", incide.

Contraseñas seguras

Son varias las claves de una contraseña segura: Usar mayúsculas y minúsculas; una cifra que no coincida con la fecha de nacimiento; y un símbolo. La fecha de nacimiento es fácil de conseguir para un hácker ya que en redes como facebook los usuarios suelen exponerlas. "Hay programas que detectan contraseñas cuando son muy fáciles", ha explicado el agente.

"Pero después es difícil recordar", ha comentado una de las personas mayores que han asistido al taller. El agente ha recomendado utilizar por ejemplo parte del estribillo de una canción que nos guste, más una cifra que no sea nuestra fecha de nacimiento, parar recordar la contraseña".

Otro de los consejos es solicitar el sistema de seguridad en dos pasos en la App bancaria en el móvil, de modo que si un hácker trata de hacer una transferencia usando nuestros datos, lo podemos evitar, ya que la App nos mandará un mensaje de comprobación de la operación.