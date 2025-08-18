El tiempo en Sevilla: lunes con importantes avisos por calor

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene este lunes el aviso naranja por altas temperaturas en toda Andalucía, donde se prevén máximas de hasta 42 grados. La alerta, que afecta a todas las provincias, estará activa entre las 13:00 y las 21:00 horas, dentro de la ola de calor que afecta a la península desde el 3 de agosto.

En Sevilla, la campiña y la Sierra Sur estarán en riesgo importante con valores de hasta 42ºC, mientras que la comarca de la Sierra Sur tendrá aviso amarillo con picos de 38ºC.

En Córdoba, el aviso naranja se extiende a la campiña y la subbética, con máximas de 43ºC. Por su parte, la Sierra y Pedroches quedará bajo nivel amarillo con temperaturas de hasta 39ºC.

En la campiña gaditana, el termómetro podría alcanzar los 40 grados bajo aviso naranja. La Sierra de Grazalema estará en amarillo con la misma previsión, mientras que el litoral y el Estrecho rondarán los 36ºC.

En Jaén, las comarcas de Morena y Condado, el Valle del Guadalquivir, Cazorla y Segura activan la alerta naranja con 42 grados, mientras que la capital y Montes quedarán en amarillo con 39ºC.

En Granada, se esperan 42 grados en la Cuenca del Genil y 40ºC en Guadix y Baza bajo aviso naranja. En cambio, Sierra Nevada, Alpujarras y la costa activan el nivel amarillo con 36 grados.

En Huelva, el litoral permanecerá en naranja con picos de 39ºC, mientras que Andévalo y Condado estarán en amarillo.

En la provincia de Málaga, la comarca de Antequera alcanzará los 42 grados en aviso naranja, y Sol y Guadalhorce, Axarquía y Ronda tendrán nivel amarillo con 37ºC.

Por último, en Almería, las zonas del Valle del Almanzora, Los Vélez y Levante tendrán alerta naranja con valores entre 37 y 40ºC, mientras que Nacimiento, Campo de Tabernas, Poniente y la capital quedarán en amarillo con 38 grados.

Provincias en aviso naranja este lunes