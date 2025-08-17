Más de 45 grados en Morón y Tomares en un domingo tórrido de verano

Seis de las diez estaciones de la Agencia Estatal de Meteorología que registraron ayer la mayor temperatura en España estaban situadas en la provincia de Sevilla. Morón de la Frontera alcanzó hacia las cinco de la tarde los 45,1 grados, solo una décima más que La Roda de Andalucía. En la capital, la temperatura alcanzada en la estación de Tablada fue de 44,7 grados mientras que en la del aeropuerto, el termómetro subió hasta los 44,4. Más de 45 grados, 45,2, registró la del Zaudín, en Tomares, la misma que se registró el pasado 12 de agosto en Sevilla. El mercurio subió hasta los 44,3 en Las Cabezas de San Juan, los 44,6 en Écija y los 44,8 en Carrión de los Céspedes.

Las altas temperaturas vividas en los últimos días han hecho a muchos bucear en los recuerdos sobre los días de calor. E l día más caluroso registrado en Sevilla fue el 23 de julio de 1995 cuando se alcanzaron los 46,6 grados en la estación metereológica del aeropuerto. Es cierto que el 30 de julio de 1876 hay registros de 51 grados, pero las condiciones de estas mediciones no son consideradadas fiables por Aemet.

La agencia de metereología prevé para el resto del mes temperaturas propias de esta época del año, con calor pero no extremo. El descenso de las temperaturas que se espera hoy para otras zonas de España será muy leve en Sevilla, donde se superarán los 40 grados con una noche donde el termómetro no bajará de los 25 grados. De hecho, la Aemet ha activado el aviso de nivel naranja por altas temperaturas en la campiña sevillana y la zona del Bajo Guadalquivir. En concreto, estos avisos permanecerán activos desde las 13:00 hasta las 21:,00 horas. En Sevilla, la campiña y la Sierra Sur estarán en riesgo importante por altas temperaturas, con máximas que podrían alcanzar los 42 grados. Además, el aviso amarillo afectará a la Sierra Sur, donde se esperan temperaturas máximas de hasta 38 grados

El descenso de temperatura comenzará a notarse a partir del martes, cuando se espera una máxima de 36 grados y una mínima de 21.