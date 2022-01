La mitad de los trabajadores sevillanos están por debajo del salario mínimo

Más trabajadores pobres. Contar con un empleo ya no garantiza que se puedan cubrir los recursos necesarios para vivir. Una situación de la que no escapa la provincia de Sevilla y de la que han alertado ONG, como Cáritas, los últimos años. Ahora es CCOO la que da la voz de alarma sobre una precariedad laboral que aumenta y que no parece tener freno a corto plazo.

El informe sobre rentas y desigualdad que el sindicato ha dado a conocer este jueves se basa en datos obtenidos de la Agencia Tributaria. Son relativos a 2020, un ejercicio que estuvo marcado por la irrupción de la pandemia.

Una de las cifras más relevantes que contiene dicho estudio concierne a la población que obtiene unos ingresos mensuales por debajo del salario mínimo interprofesional (SMI). Si en 2010 los trabajadores sevillanos que se encontraban en tal situación suponían un 39,82% de la masa laboral de la provincia, diez años después ese porcentaje alcanza más de la mitad, el 50,76%, lo que equivale a una subida de 11 puntos en una década. En un solo ejercicio el aumento fue de cuatro puntos.

Una escalada de la precariedad laboral en un periodo marcado en su principio y fin por dos crisis: la económica que se originó en 2008, que desplomó sectores consolidados como la construcción; y la del Covid que irrumpió en 2020, cuando muchas empresas aplicaron ERTE.

Carlos Aristu, secretario general de CCOO en Sevilla, subraya un aspecto importante de este amplio colectivo, ya que incluye las nuevas generaciones que han comenzado a trabajar estos años. "Son cifras que hablan mal del presente y, lo que es más grave, del futuro", advierte Aristu.

En cuanto a la población cuya renta se sitúa por encima SMI, debe destacarse que en 2020 el grupo que más creció fue el que se encuentra en el tramo comprendido entre el 0 y 5 de dicho indicador, hasta incorporar a casi 18.000 empleados más. Por contra, la bajada más acusada se registró en el tramo de 1 a 1,5, que perdió a casi 21.000 integrantes.

La diferencia por sectores

Por sectores, los salarios más inferiores proceden de la agricultura, ganadería y pesca (con 5.856 euros anuales de media) y el de servicios personales y de ocio (con 9.426). En el lado opuesto se encuentran los de la industria extractiva, energía y agua, con 31.559 euros; y los de la industria manufacturera, con 21.423 euros. Sin embargo, al comparar con la media estatal, el único donde la diferencia es positiva es la industria extractiva, donde las rentas se colocan casi un 6% por encima de la media española (1.760 euros más).

En la comparativa con otros territorios nacionales, llama la atención la diferencia salarial con las provincias más pobladas del país. Así, en Sevilla, pese a ser la cuarta de España, las rentas se mantienen a bastante distancia de las que ocupan los primeros puestos. El informe basado en los datos de la Agencia Tributaria indica que el sueldo mensual medio de los sevillanos es de 1.272,64 euros, por lo que se sitúa un 33,52% por debajo del de los madrileños, un -25,48% respecto a los Barcelona y un -11,67% en relación a Valencia.

Para Aristu, estos datos asientan la necesidad de cambiar la estructura productiva de la provincia. "Hay sectores como el campo y el turismo que generan una riqueza que luego no se distribuye entre la población", refiere el representante sindical, que subraya el alto índice de temporalidad que hay en dichas actividades. "La realidad es que hay mucha población que trabaja, pero que apenas llega a fin de mes", alerta el secretario general de CCOO en Sevilla, que apuesta por una estructura productiva "más repartida". "Para cuando lleguen crisis como la del Covid, los empleados alberguen posibilidades de recolocarse en otros ámbitos. No se pueden poner todos los huevos en la cesta del turismo", agrega.

Aristu también hace un llamamiento "a la responsabilidad social de los empresarios", especialmente a la hora de acordar convenios colectivos. En este sentido, llama la atención sobre sectores como el de la hostelería, el comercio, la limpieza y la ayuda a domicilio, donde "los indicadores salariales están por debajo del SMI", y ello pese a la función esencial que tienen muchos de ellos durante la pandemia. "El turismo se ha recuperado y en la ayuda a domicilio la Junta de Andalucía ha aportado más dinero, pero nos encontramos con una actitud empresarial disconforme a subir los sueldos", asevera el secretario provincial de CCOO.

También destaca la "disyuntiva" que estos salarios provocan en las nuevas generaciones que se incorporan al mercado laboral. Apunta que un sevillano con menos de 26 años cobra de media muchas veces 330 euros mensuales, mientras que en la franja posterior, la de los 35 años, sólo recibe unos 945 euros. "Con tal realidad, los jóvenes han de decantarse entre quedarse aquí con pocas esperanzas de prosperar económicamente, o marcharse al extranjero, después de la inversión pública realizada en su formación", añade Aristu.