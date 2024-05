El tranvibús entrará en el centro por Escuelas Pías y saldrá por Jaúregui

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Sevilla abordó ayer en la comisión de control y fiscalización al gobierno la contratación de las obras de la línea de alta capacidad del carril bus segregado desde la estación de Santa Justa a la plaza del Duque, y en esta línea le pidió al grupo popular que aclare “si van a reurbanizar” el eje Puerta Osario-Plaza del Duque.

Así lo manifestó la portavoz adjunta de los socialistas, Sonia Gaya, antes de recordar que el 18 abril del 2023 sale la resolución provisional con una dotación de 18,5 millones de euros concedidas por el Gobierno central al Ayuntamiento a cargo de fondos europeos para infraestructuras y movilidad sostenible, y que implica la peatonalización de dicho eje, tal y como se incluía en el proyecto presentado al Ministerio de Transporte. No obstante, el 17 de julio esa resolución debe ser definitiva “y ustedes no la rechazan, tenían cinco días preceptivos para rechazarla y no la rechazan”, sin embargo, “tampoco lo llevan la aceptación a Junta de Gobierno, precisamente, cuando lo llevan a Junta de Gobierno es el pasado mes de marzo”, puntualizó.

Por tanto, continuó Gaya diciendo que “la situación que nos encontramos ahora mismo es que dicen una cosa, pero van aceptando otra. O ustedes no van a cumplir y van a engañar al Ministerio y están haciendo un uso indebido de los fondos públicos que tendrán que devolver con intereses, o ustedes le están mintiendo a los ciudadanos”.

Gestión de las subvenciones del Ministerio de Transporte

Por su parte, el delegado de Movilidad del Ayuntamiento de Sevilla, José Lugo, argumentó que se está gestionando actualmente “las subvenciones correspondientes al bus eléctrico rápido, a lo que antes se conocía como tranvibús, un bus eléctrico rápido, para que llegue desde Santa Justa hasta Sevilla Este y Torreblanca”.

Asimismo, Lugo señaló que también están ocupados “con la ampliación del bus eléctrico rápido, la plataforma reservada desde Santa Justa hasta la Plaza del Duque”, y en esta línea apuntó que el proyecto “se va desarrollando en sus trámites, pero tiene gran complicación”, ya que hay que estudiar “cómo meter un autobús de 18 metros de largo por las calles Jaúregui o Escuelas Pía”, matizó.

“Se ha estudiado con mucho detalle y, finalmente, entrará por una calle y saldrá por otra. Y, como le digo, el proyecto se está desarrollando. Las últimas actuaciones, precisamente, fueron en la Junta de Gobierno del 10 de mayo de 2024, en el que se estableció el instrumento jurídico entre Tussam y la delegación de movilidad para llevar a cabo las actuaciones necesarias”, añadió el delegado de Movilidad.

Por otro lado, aclaró que otra de las actuaciones es el proyecto de reurbanización de la zona entre Puerta Osario y la Plaza del Duque, aparte de las instalaciones de la obra civil y de la compra de los autobuses que tienen que prestar este servicio. Pero, en definitiva, “se está terminando el proyecto”, aseguró al tiempo que quiso dejar claro que “se va a hablar con los vecinos del casco antiguo, específicamente, para ver la manera en la que se tiene que desarrolla”.

“No hay que entrar en otro tipo de dramatismo a este respecte proyecto se está desarrollando, el proyecto se está elaborando de la manera más factible, de cara al punto de vista técnico y al punto de vista de los vecinos”, zanjó Lugo.