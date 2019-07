La última ‘colina’ del loco Quintero

EN su refugio veraniego de Nuevo Portil, entre El Rompido y El Portil, Jesús Quintero ha visto finiquitado el enésimo de sus proyectos en Sevilla. Desde el mes de junio, en la calle Cuna el TeatroQuintero que abrió el periodista radiofónico y televisivo en 2007 en el histórico cine Pathé ha pasado a ser La Cuna del Flamenco. Junto a La Casa de la Memoria ubicada en el antiguo San Marco de esta calle, se trata del segundo local dedicado al flamenco ocmo atracción de público, tanto aficionados como turistas.

El último gran éxito del teatro Quintero fue el de Arturo Fernández (1929-2019), fallecido la semana pasada. Quintero lo contrató hace dos años para Enfrentados, un libreto de Bill C. Davis, con llenos diarios, y volvió a hacerlo en enero de este año cuando el actor y productor vino con la obra Alta Seducción, que tuvo que prorrogar por la demanda de público hasta el 28 de febrero. “Ahora todos hablan maravillas de Arturo”, dice Quintero, “como dijo alguien cuando murió Rubalcaba, en este país se entierra muy bien”.

A Quintero lo han enterrado varias veces, pero siempre ha dejado en mal lugar a sus sepultureros. Este loco abrió su colina radiofónica en 1982 en Radio Nacional, el mismo año que Carlos Amigo Vallejo llegó a la diócesis de Sevilla y Felipe González a la Moncloa. Esa colina se la llevó después a la Ser. Como empresario, convirtió el Luna Park, un bar de la Exposición de 1929, en Montpensier, una sala de conciertos rehabilitada por el arquitecto Rafael Manzano.

Cruzó el charco y se trajo el océano a Radio América entre Placentines y Argote de Molina. El hombre de la radio se dejó querer por la televisión y el empresario volvió para convertir el cine Pathé en teatro Quintero. Su productora El Silencio cogió las riendas de un legendario cine que llevaba el apellido de uno de los pioneros del cine mudo, Charles Pathé (1863-1957). El cine se inauguró en vida de su padrino de bautismo el 18 de octubre de 1925 en un edificio diseñado por el arquitecto Juan Talavera.

El loco soy yo. Jesús Quintero se convirtió en actor de sí mismo en un espectáculo que presentó en el teatro que ha llevado durante una década su apellido, muy cerca de la calle Laraña donde estuvo el teatro consagrado a los hermanos Álvarez Quintero.

Se cerró el telón de Arturo Fernández el 28 de febrero. El mes de marzo se cerró con una sesión continua, en el argot del cine de antaño. Por la mañana, teatro familiar con música en directo bajo el título de ¿Quién es Gloria Fuertes? A las ocho de la tarde, el Solemne Pregón Heterodoxo pronunciado por el Señor Gañán en el mismo escenario donde un año antes lo dio Julio Muñoz Gijón, Rancio Sevillano. Gañán apareció después en una curiosa candidatura en las elecciones municipales del 26 de mayo.

El loco de la colina. Montpensier. Radio América. Teatro Quintero. El periodista que fue rey Baltasar en la Cabalgata del Ateneo no tira la toalla. “Me han hecho hijo adoptivo de SanJuan del Puerto y me he llevado a mi pueblo todo mi archivo de televisión”. Ahí están Borges y Maradona, el Beni de Cádiz y Serrat, Rocío Jurado y García Márquez, el Risitas y el Cojo Manteca.

Quintero dice que no para ni en verano. “Estoy preparando programas de televisión, pero no se sabe ni cuándo vamos a tener presidente del Gobierno ni quién va a dirigir Canal Sur”. Revisa archivos de televisión “y estoy preparando, trabajando mucho”. El creador de Radio América no vio la final de la Copa América “porque Brasil sin Neymar no me interesa, ¿dónde lo daban?”.

La Cuna del Flamenco programa flamenco todos los días. Ya se anuncia en La Teatral, donde Manuel Ruiz, desde su taquilla polivalente, recuerda el incesante goteo de personas que iban por entradas para Arturo Fernández. “Era un público distinto...”. Como el que iba a ver a Pedro Osinaga al Imperial, donde el actor acostumbraba a tomarse las uvas con el público en Nochevieja.

La ciudad de la Bienal de Flamenco cuenta en la calle Cuna con dos espacios para degustar el flamenco. El Teatro Quintero pasó por deferentes vicisitudes empresariales. En una de sus etapas, Quintero se asoció con la productora de Gervasio Iglesias, el rey Midas de los éxitos del cine andaluz que también quiso hacer una película con los materiales de Jesús Quintero como periodista, mánager –lo fue de las hermanas Benítez y Paco de Lucía– y hasta empresario. En carteles de mano todavía se ven nombre que llenaron su teatro: Farruquito, Amancio Prada, el comandante Lara.