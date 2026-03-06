Urbanismo concluye que "se ajusta a licencia" la obra en la villa Nuestra Señora de la Cabeza de Nervión

Urbanismo ha concluido este viernes, tras una visita de sus técnicos, que las obras que se están realizando en la villa de Nervión conocida como Nuestra Señora de la Cabeza se ajustan a licencia. Y que no hay incumplimiento alguno en haber destruido la escalera de azulejos que tenía un grabado de la Plaza de España en esta finca situada en la calle Cristo de la Sed 35.

"Conforme al acta de inspección de 6 de marzo de 2026, las obras, una vez inspecionadas, se ajustan a licencia otorgada", asegura la Gerencia de Urbanismo a preguntas de este periódico.

Respecto a la destrucción de la escalera de acceso, los técnicos de la Gerencia han confirmado que "la escalera de acceso no está protegida, que no tienen valor los azulejos y se ha quitado por mejorar la accesibilidad".

Lo denunció este jueves el sevillano David López en la red social X, donde ha colgado el reportaje fotográfico (cuyo autor es Fran Márquez) de este destrozo con imágenes del grabado sobre azulejos desaparecido que decoraba el frontal de esa escalera.

A preguntas de este periódico, la Gerencia de Urbanismo anunció el jueves que inspeccionaría este viernes estas obras de reforma que se están llevando a cabo para ver si se ha incumplido la licencia de obras. Urbanismo aseguró que, en principio, los azulejos destruidos carecerían de valor y no estarían protegidos, según la consulta que el arquitecto de la obra ha realizado a la Asociación Niculoso Pisano.