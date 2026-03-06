Destruyen la escalera de azulejos de la villa de Nuestra Señora de la Cabeza, en Nervión

Demolición de la escalera de acceso a la casa de Nuestra Señora de la Cabeza, este jueves.

La empresa que está llevando a cabo las obras de reforma en la villa de estilo regionalista de Nervión conocida como Nuestra Señora de la Cabeza, situada en la calle Cristo de la Sed 35, ha destruido la escalera de acceso a este inmueble, donde había un azulejo con un grabado de la Plaza de España.

Lo denunció este jueves el sevillano David López en la red social X, donde ha colgado el reportaje fotográfico de este destrozo y ha adjuntado imágenes del grabado sobre azulejos desaparecido que decoraba el frontal de esa escalera.

A preguntas de este periódico, la Gerencia de Urbanismo ha anunciado que inspeccionará este viernes estas obras de reforma que se están llevando a cabo para ver si se ha incumplido la licencia de obras. Urbanismo asegura que, en principio, los azulejos destruidos carecerían de valor y no estarían protegidos, según la consulta que el arquitecto de la obra ha realizado a la Asociación Niculoso Pisano.

"Los técnicos de la Gerencia de Urbanismo realizarán este viernes visita de inspección. Si se extralimitase del grado de protección que tiene y hubiese algún desvío respecto a la licencia autorizada, se ordenarán medidas disciplinarias y la obligación al restablecimiento del elemento", responde la Gerencia.

Urbanismo aclara que el inmueble es una edificación con protección parcial en grado 1, que tiene concedida licencia de adecuación y reforma menor para la rehabilitación de los dos edificios existentes sin ampliación.

La obra en esta villa afecta a la casa principal y a su edificio anexo. La previsión es convertirlos en 12 alojamientos turísticos. El proyecto básico para adecuar los dos edificios tuvo el visto bueno de la Gerencia de Urbanismo tras los informes positivos de los técnicos y de protección contra incendios del Servicio de Licencias e Inspección Urbanística el pasado 18 de febrero de 2025.