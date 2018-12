Patrimonio aprueba unificar la estética de los rótulos, toldos y expositores del barrio de Santa Cruz

Patrimonio da luz verde a la propuesta de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento hispalense para la unificación estética de los rótulos publicitarios, toldos y expositores de fachada en el barrio de Santa Cruz, ante la "proliferación" de elementos en el exterior de los establecimientos dedicados a la venta de souvenirs.

La Junta de Andalucía explica que el objetivo perseguido con esta reforma es establecer la unificación de criterios de diseño, colocación y materiales de los rótulos publicitarios, toldos y expositores de fachada; la eliminación de la contaminación visual existente en las calles, poniendo en valor la arquitectura existente, así como la protección de los valores del paisaje urbano; y controlar y reducir la proliferación y diversidad de todos estos elementos.

La Delegación de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo ha diseñado un planteamiento global de actuación para esta zona de la ciudad, que recoge tanto actuaciones en relación al establecimiento de veladores en las plazas y calles de este barrio, como relativas a la publicidad de establecimientos que se exhibe en la vía pública, y de funcionamiento de la actividad turística.

De hecho, plantea implantar un modelo único para los rótulos de los establecimientos, impidiéndolos en las puertas escaparates, y fijará tanto las tintas, como la tipografía, el tamaño y la disposición. Los colores que primarán serán blancos, crudos o dorados, en tonos mate. Esto afectará a rótulos, toldos y expositores de fachada, estableciéndose para estos últimos un modelo definido de vitrina para la muestra de las mercancías.

El Ayuntamiento prevé que a partir de enero se remita una orden de ejecución o comunicación a los establecimientos para que se adapten a los criterios de imagen y soportes publicitarios establecidos para el barrio Santa Cruz, siguiendo el proceso que ya se realizó en la avenida de la Constitución o la calle San Fernando.

También, se promueve regular la celebración de eventos o actividades en la vía pública, especialmente en fechas señaladas ante el aumento de turismo, para que no perjudique el tránsito de los residentes; mientras que, en lo que afecta a las terrazas de veladores, se establece el acotado de ámbitos para la ubicación de las terrazas de veladores de forma que no dificulten el tránsito peatonal y el acceso y disfrute de la plataforma central, en el caso de las plazas, como lugar de estancia pública, o la no autorización de veladores en el entorno de la Muralla, monumentos o Bienes de Interés Cultural (BIC).

Además, se recoge la instalación de veladores sólo adosados a la fachada del establecimiento, o bien por dificultad técnica de ubicación, en la zona exterior del frente de fachada del local, respetando la senda peatonal adosada a la fachada del establecimiento; además de la autorización de un número de veladores máximo que no supere el límite de la fachada del establecimiento al que da frente, respetando los accesos a las edificaciones y locales.

Debido a la gran extensión del barrio de Santa Cruz, la aplicación de estas medidas se hará por fases, de forma que se ha delimitado como primer ámbito de aplicación el eje comprendido por la Plaza de la Alianza, la calle Rodrigo Caro -desde la Plaza de la Alianza a la Plaza de Doña Elvira-, la calle Gloria y la calle Vida. Este ámbito no constituye sólo uno de los principales recorridos turísticos dentro del barrio, sino que incluye también dos de los más importantes enclaves protegidos: la Plaza de la Alianza y la Plaza de Doña Elvira.