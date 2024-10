La US abre expediente disciplinario a dos estudiantes por repartir folletos ofensivos contra un profesor

Rectorado de la US.

La Universidad de Sevilla (US) ha abierto expediente disciplinario a dos estudiantes que habían repartido en las instalaciones de la institución académica folletos ofensivos contra un profesor, al que acusaban de acosar a sus alumnos. La Hispalense defiende esta actuación al considerar que "la libertad de expresión no puede amparar en ningún caso insultos".

Los hechos, según ha explicado la US en un comunicado, ocurrieron el pasado mes de abril, cuando "un grupo de personas" repartió planfetos en un edificio universitario. En ellos aparecía la cara y el nombre de este docente, acompañados de "un texto ofensivo".

Se trataba de dos estudiantas identificadas por el personal de seguridad, que les requirió la documentación. Por tales hechos, la Inspección de Servicios propuso incoarles un expediente disciplinario, como contempla el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Estudiantes de la US.

Expediente abierto

Dicho expediente, según siempre la Universidad de Sevilla, se encuentra abierto, por lo que no está resuelto. Esto supone que no se ha tomado decisión alguna sobre estas estudiantes. Ni se les ha sancionado ni expulsado, mantiene la Hispalense.

La US, en el comunicado, rechaza "cualquier clase de acoso" en el ámbito universitario. Insiste en la obligación que tiene, como institución, de investigar todas las posibles infracciones que se produzcan en sus instalaciones. No obstante, subraya que "la libertad de expresión no puede amparar en ningún caso ofensas ni insultos".

Un profesor investigado

El folleto en el que aparecía el rostro de un profesor con un texto ofensivo es el de un investigador en formación de la US, al que se le había denunciado por acoso a los estudiantes. La Universidad de Sevilla abrió una investigación, que conllevó que se activara el protocolo contemplado por la institución para este tipo de casos.

Por tal motivo, se adoparon medidas preventivas. Este caso continuó después con la decisión del rector de la Hispalense, Miguel Ángel Castro, de abrir un procedimiento disciplinario, aún en curso, pero que ya ha supuesto la adopción de "medidas pertinentes".

Con este comunicado, la US responde a la manifestación celebrada este martes por las supuestas medidas adoptadas contra las dos universitarias y que desmiente la Hispalense. El Sindicato de Estudiantes afirmó hace escasos días que habían sido expulsadas por denunciar el acoso machista del profesor. "El Rectorado está criminalizando a las víctimas y mandando un mensaje claro: si denuncias el machismo, te podemos echar de la universidad", lamentó el referido sindicato en otro comunicado.