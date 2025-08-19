Un vecino de Castilblanco de los Arroyos explica cómo apagaban los incendios con fuego técnico cuando no había otros medios en el campo: "No íbamos a llevar el agua a cubos"

La oleada de incendios que afecta a las provincias de Ourense, Zamora o León ha arrasado con más de 200.000 hectáreas en los últimos días, según datos del proyecto Copernicus. El fuego se ha cobrado la vida de cuatro personas y ha devorado asimismo aldeas enteras. En este contexto y, ante la falta en muchos casos de medios humanos y técnicos, los vecinos de las zonas afectadas se han organizado para hacer cortafuegos con desbrozadoras o refrescar el terreno con sulfatadoras.

Pero hubo un tiempo en que no existían los medios áereos ni los bomberos podían acudir en sus vehículos por tierra a zonas remotas, como la Sierra Morena de Sevilla. Así lo recuerda Ramón Cantillo, vecino jubilado de Castilblanco de los Arroyos, quien afirma que los únicos medios que tenían para enfrentarse a los fuegos eran los cortafuegos y los 'contrafuegos', lo que en la actualidad se denomina fuego técnico. "Para aquellos que dicen que no se puede apagar un fuego sin agua, que sepan que no íbamos a llevarla a cubos", señala en un vídeo publicado por la cuenta de X @castilblanco24h.

Ramón Cantillo, de 77 años, se ha ayudado de un esquema del último incendio en que intervino para explicar este método popular que "se ha transmitido de padres a hijos a través de los siglos". El siniestro se produjo cuando, al parecer, se encontraba talando pinos en El Pinar de Manchellana, una finca a 9 kilómetros de El Pedroso, entonces propiedad de una empresa papelera.

"Una de las motosierras prendió fuego sobre las 14:00 de la tarde e inmediatamente vimos la dirección del viento y fuimos al primer cortafuegos. Le cortamos el paso con otro fuego y, cuando se juntaron los dos a las 18:00 de la tarde, el fuego quedó totalmente extinguido", relata Cantillo.

De este modo, las llamas del incendio original alcanzó varios pinos, mientras que el fuego técnico o contrafuego, al ir el viento contra las llamas y tener matorral detrás, necesitaría una altura de 30 o 40 metros para alcanzar la superficie arbórea. "Es un método totalmente eficaz", asegura este vecino de Castilblanco.

El fuego técnico, eficaz para defender los núcleos urbanos

En los últimos días, los incendios forestales del noroeste peninsular han alcanzado núcleos urbanos que han quedado parcial o totalmente calcinados. El desalojo de poblaciones por razones de seguridad ha sido una constante desde el inicio de la oleada, si bien algunos vecinos han decidido quedarse para tratar de salvar sus viviendas.

Cantillo señala que el método del contrafuego es también aplicable cuando un incendio amenaza los cascos urbanos. "Como no lo hagas, cuando el incendio haya quemado el matorral, se llevará las casas por delante", ejemplifica con ayuda del mismo esquema.

"No se pueden apagar los incendios solo con agua"

Este vecino de Castilblanco de los Arroyos remitió en 2021 varias cartas a los gobiernos autonómicos, el Gobierno central y la Fiscalía General del Estado defendiendo la idea de obligar a cortar los incendios mediante fuego técnico "en el primer carril, carretera o cortafuegos", tal y como hacían hace décadas los hombres del campo. Sin embargo, las respuestas han sido en vano.

Ramón Cantillo cree que mientras no se aplique este método, continuarán quemándose "miles de hectáreas innecesariamente", así como los bosques milenarios que entonces defendían sin medios. "Es imposible que los bomberos y retenes apaguen con una manguera un fuego a gran escala que avanza a toda velocidad", concluye este vecino.