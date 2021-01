Los vecinos de Su Eminencia sufren 15 cortes de luz en mes y medio

La manifestación del pasado lunes en Torreblanca parece haber despertado a los vecinos del resto de barrios afectados por los cortes de luz en Sevilla. Los de Su Eminencia enviaron este miércoles una carta al alcalde, Juan Espadas, en la que le informaron de que han sufrido hasta 15 apagones en el último mes y medio. La misiva la firma Alberto Sobrino Sobrino, presidente de la asociación Entre Lindes, que agrupa a distintos núcleos residenciales, colectivos y entidades deportivas, culturales y religiosas de la zona de Su Eminencia y otras próximas.

La carta expone que en los dos últimos años, los vecinos de este barrio llevan sufriendo cortes de luz continuos, “con más frecuencia en las estaciones de verano e invierno”. Durante el verano de 2020 hubo apagones frecuentes en la zona de la Plata, pero entre diciembre de 2020 y enero de 2021 los cortes de luz se han recrudecido en todo el barrio. Tanto en la Plata como en Padre Pío Este las interrupciones del suministro son casi diarias y duran entre tres y cinco horas. La nota añade que hubo hasta 15 cortes los días 6, 9, 14, 16, 17, 20, 30 y 31 de diciembre y 4, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 de enero.

“En estas zonas habitan muchas personas mayores, con lo cual la situación se agrava, pues ya sabemos todos lo vulnerables que son. Tenemos personas que necesitan de soportes como respiradores o máquinas contra la apnea, etc.”, añade el representante vecinal, que admite que la red eléctrica del barrio “tiene muchísimos años”. “Cuando se instaló, daría cobertura suficiente, pero en los tiempos en que vivimos se ha quedado obsoleta por falta de inversión”.

En la carta, el presidente de Entre Lindes asegura que los usuarios pagan la luz “religiosamente” y sufren ya no sólo el encarecimiento de las tarifas cuando llega una ola de frío como la que azotó Sevilla, y el resto de España, la pasada semana, sino también cortes del suministro. El representante vecinal pide a la administración que no ponga excusas para explicar estos apagones (la causa principal son los enganches ilegales para plantaciones de marihuana, que sobrecargan la red) y solicita mayor inversión en la red eléctrica para acabar con estos cortes de luz, “pues no nos la regalan”.