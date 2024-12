Los vecinos desconfían de la venta del solar de Arrayán para uso dotacional que Urbanismo aprueba este miércoles

La asociación vecinal Pulmón Verde Arrayán ha expresado su desconfianza por el plan de la Gerencia de Urbanismo de aprobar este miércoles la venta del solar de la calle Arrayán por 5 millones de euros para uso dotacional. Los vecinos insisten en que no se ha cumplido el compromiso de consenso.

"Ese supuesto "gran espacio libre y ajardinado" que ahora se anuncia no casa con la reivindicación y consenso vecinales, que es un parque. No es lo mismo una plaza con más o menos parterres y macetones y un puñado de arbustos que un parque. Nos preguntamos también qué tipo de inversor estaría dispuesto a gastarse 5 millones para crear una plaza y dotaciones comunitarias...En fin que, visto todo lo ya visto, ni entendemos ni confiamos nada en ese supuesto "consenso vecinal" que pone el alcalde en su boca", recalca el vecindario.

Y le piden al alcalde que reconsidere su decisión. "Sr. Sanz, por el bien de nuestro barrio y vecindario, y también por la credibilidad de instituciones y autoridades entre la ciudadanía, le instamos a que reconsidere su decisión de vender el solar previsto para pulmón verde y cumpla con su palabra, y a que se siente usted por fin con el vecindario y compruebe el consenso vecinal que hay sobre el futuro uso de este solar. Ya le pedimos reunión en su día, lo mismo que al delegado de Urbanismo, y aún esperamos respuesta. Es el momento. Cuanto antes mejor. Y, por supuesto, antes de poner en venta estos terrenos".

La asociación subraya que si el gobierno local quiere uso dotacional tiene que recogerlo en el planeamiento urbanístico de la ciudad. "Aunque lo recogido por la nueva versión del documento suena algo mejor que lo de la anterior, se mete igualmente sin haberse consensuado con el vecindario, y el solar sigue pretendiendo venderse; todo ello en contra del compromiso categórico del alcalde de hace sólo unos días. Si en verdad se pretende destinar un terreno a uso dotacional (equipamientos y servicios públicos, espacios libres...), como cualquier otro tipo de uso, el mismo ha de recogerse en el planeamiento urbanístico; si no, no es vinculante. Que ello aparezca apuntado en un mero plan de ventas e inversiones inmobiliarias es papel mojado a efectos legales. En éste no hay indicación alguna a que dicha prevista venta precise de previo desarrollo o cambio del planeamiento actual. Y recordemos que estos suelos están a día de hoy calificados como de uso residencial", protestan los vecinos.

La edificabilidad del suelo también les suscita dudas. "La edificabilidad (es decir la superficie de techo, de espacio habitable edificable) prevista para este terreno sigue siendo la misma que la que se apuntaba en la anterior versión del documento: 4.632 m2 t (sobre una superficie de terreno de 2.131 m2); así que quisiéramos saber cómo pretenden encajar ahí ese pretendido "gran espacio libre y ajardinado" sin vulnerar la norma establecida para la zona en materia de altura máxima y número de plantas de la edificación", aseguran.

Necesita el apoyo de la oposición

La asociación recuerda que para que salga aprobado este punto de la venta del solar tendría que votar a favor también alguno de los grupos políticos de la oposición.

La entidad rememora los antecedentes sobre este solar. En la última reunión de Urbanmismo (11 de noviembre) ya se intentó la aprobación del "Plan de enajenaciones e inversiones del Patrimonio Municipal de Suelo en fines de interés social en el periodo cuatrienal 2024-2027", pero no se produjo porque la dirección de la GUMA intentó hacerlo por la vía de urgencia, de un día para otro, y los representantes de la oposición no admitieron que un asunto de tal calado se abordara con esa premura injustificada.

"Esa intentona sirvió, eso sí, para que se conociera de la sorpresiva intención del gobierno de Sanz de vender este terreno, pese al compromiso municipal de destinarlo a zona verde y venirse trabajando en ese sentido desde entonces. Y ello provocó que el vecindario expresara su rechazo a dicha operación, con acciones como la concentración que congregó a cientos de personas en el propio solar el 21 de noviembre; la recogida de firmas electrónicas, que suma ya más de 6000 apoyos; y la carta abierta al presidente andaluz, Sr. Moreno Bonilla pidiendo su intervención".

"Dicha reacción ciudadana ha sido respondida desde el ayuntamiento con reiteradas invocaciones al consenso con el vecindario, llegando a expresarlo así el mismísimo alcalde: En ese solar no se hará nada sin el consenso vecinal. Y cuando digo nada es nada. Tampoco su venta. Pero no sabemos a qué se refería el Sr. Sanz, porque, no obstante su compromiso, sigue sin reunirse con el vecindario para tratar del asunto; porque, además, hace ya tiempo que habíamos alcanzado un consenso: que el terreno se destine a parque; y porque la venta de este suelo sigue incluida en el plan de enajenaciones que se prevé aprobar".

"Hay que señalar que, tras los protestas ciudadanas y de los partidos de la oposición en estas últimas semanas, el ayuntamiento ha introducido cambios en el documento en relación con este terreno, apuntándose ahora (en la página 30, ennegritando lo nuevo) que: (...) Se propone realizar una operación urbanística unitaria estimando el valor de venta en 5 millones, de modo que permita el desarrollo y la ordenación de un gran espacio libre y ajardinado, así como dotaciones. Dicha actuación urbanística se diseñará y ordenará con el consenso vecinal, así como el pliego de ejecución de dicha actuación será igualmente revisado y consensuado antes de su tramitación".