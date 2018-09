Los vecinos quieren saber cuánto dinero se ha malgastado en el Polígono Sur

Los vecinos del Polígono Sur quieren conocer cuánto dinero público se ha malgastado en el barrio en los últimos años, sin que ninguna administración haya efectuado un control y un seguimiento de las inversiones. El presidente de la asociación Martínez Montañés, Rafael Pertegal, ha solicitado que se elabore una auditoría de este gasto público, que principalmente ha corrido a cargo de la Junta de Andalucía. Este histórico dirigente vecinal ha lamentado que se hayan despilfarrado los fondos públicos en obras como la de la Factoría Cultural, que ha costado más de tres millones de euros y, a su juicio, no ha supuesto un impulso ninguno a la regeneración del barrio, así como otros proyectos que se han otorgado sin control.

Prueba de ello es que el Polígono Sur sigue apareciendo entre los barrios más pobres de Andalucía, con un paro que afecta a la mitad de la población y un analfabetismo que supera el 16%. Más del 20% de las viviendas del barrio se encuentran en mal estado, como acredita un reciente informe sobre las zonas desfavorecidas de Andalucía, publicado el domingo por Diario de Sevilla.

Como ejemplo del gasto sin control, el líder vecinal puso la adjudicación de unas obras a una empresa que se encargó de renovar los bajantes de los edificios de Las Vegas, y que se rompieron en apenas un mes. Estos trabajos costaron aproximadamente un millón de euros, según la información que tienen los vecinos. Cierto es que las obras se hicieron, pero nadie controló que los bajantes volvieran a romperse un mes después ni exigió a la empresa que los reparara de nuevo en concepto de garantía. De hecho, en las últimas semanas ha vuelto a haber graves problemas de atascos en varios bloques y hay aguas fecales estancadas en varias zonas de Las Vegas.

Con las altas temperaturas que se están registrando en este principio de otoño, el problema de insalubridad es mayor. A esto se añade la suciedad que se acumula en los bajos de los bloques, que Lipasam no retira al tratarse de zonas comunes de los edificios, cuya limpieza tendría que ser asumida por las comunidades de vecinos, que, o no existen o no disponen de fondos porque ninguno de los vecinos paga cuota alguna. Por supuesto, sin que tampoco haya control alguno de la Junta, propietaria de los edificios a través de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA, la antigua EPSA).

En una carta remitida a este periódico, Rafael Pertegal cree que “la Junta debería investigar muchas cosas”. El representante vecinal expone que “desde los años 80 se ha invertido mucho en el Polígono Sur, pero a fecha de hoy, después de tantos años de inversión, no se aprecia una mejora que se corresponda mínimamente con lo invertido”. “¿Es que nadie comprueba ni investiga nada? ¿Ni siquiera los trabajos que realizan, por cuenta de la Administración, en nuestros barrios? Cuando alguna empresa hace mal los trabajos y los vecinos denuncian los fallos de las obras, la Administración siempre alega que todo se ha debido a actos vandálicos”.

En la misiva, Pertegal hace referencia a otro gran problema del barrio, el de la compraventa irregular de viviendas. “Se hace de manera ilegal, sin que la Junta pueda ejercer el derecho de retracto. Ni siquiera se sabe quiénes son los habitantes de los pisos, si pagan o no por sus viviendas”. Pese a que es un problema generalizado en todo el Polígono Sur, Pertegal cree que la zona más afectada por esta compraventa irregular de pisos es Martínez Montañés. “Hay 1.424 viviendas en este barrio.Casi nadie paga por el piso. El vecino piensa que si nadie paga y no pasa nada, por qué va a pagar él”.

Sostiene Pertegal que AVRA “no tiene ni idea” de quiénes ocupan los pisos, sobre todo en la zona conocida como Las Vegas. “Son pisos de alquiler, pero raro es el día que no se vende una vivienda. Y no pasa nada. Ocurre incluso en los bloques que han sido rehabilitados”, añade el representante vecinal. Al fenómeno de la compraventa irregular se suma el de la ocupación. “Las viviendas se quedan vacías y se producen asaltos. Deberían pasar vacías el menor tiempo posible y, tal como quedan libres, entregarse a otras familias, siguiendo unos criterios establecidos y atendiendo a las necesidades de los demandantes”.

La carta pide que se establezca en todos los bloques una comunidad de vecinos en la que haya que pagar obligatoriamente una cantidad, como ocurre en los bloques rehabilitados. “Eso sí, AVRA debería hacerse cargo de la gestión propia de una buena y efectiva comunidad”, apunta. Pertegal explica que puede que haya personas que no tengan 30 euros para pagar la comunidad, y que esos casos deben ser atendidos por los servicios sociales, pero también denuncia que hay muchos que no pagan y sin embargo tienen coches de alta gama. “Es obvio que estos vecinos pueden pagar 30 ó 40 euros al mes por mucho que aporten certificados de que la unidad familiar no percibe ingresos de ningún tipo”.

El líder vecinal se muestra crítico con AVRA, cuyo trabajo califica “como mínimo de inapropiado” y su labor no es la que “conviene a una buena y real transformación de las barriadas del Polígono Sur”. “Ni las administración, ni tampoco la oposición, han hecho ni hacen lo más mínimo para solventar los problemas reales del Polígono Sur”, apunta Pertegal, que cree que los vecinos tienen derecho a conocer de qué forma se gasta el dinero público y los fondos europeos.

Además de la Junta, el representante vecinal de la zona más deprimida de la ciudad también critica al Ayuntamiento y al Gobierno central, e incluso a los diferentes partidos políticos. Los vecinos echan en falta que los políticos visiten el barrio. “Cuando han venido, parecían que estaban disfrutando de una película. Después, no han gestionado nada”. Pertegal se dirige directamente al alcalde de Sevilla, al que invita de nuevo a que acuda al barrio y no se quede “en la frontera”, sino que entre en Las Vegas. “Señor Juan Espadas, ¿por qué razón no ha aparecido por Las Vegas desde hace ocho años para sus problemas?”, plantea el dirigente vecinal en su carta.

Otro político al que cita explícitamente en su nota es el delegado del Gobierno en Andalucía, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis. “Estamos a la espera, si lo tiene a bien, de que nos diga qué van a hacer con nuestra pretendida comisaría y con el refuerzo de policías para el Polígono Sur. Las elecciones están cercanas y muy igualadas”, advierte Pertegal, que también echa en falta que los partidos de la oposición se interesen más por el barrio.

Este periódico ha contactado con la Junta para ofrecer una explicación a las demandas de los vecinos, pero no ha obtenido ninguna respuesta.