La venta de pisos ocupados ilegalmente en Sevilla se dispara

La ocupación ilegal de inmuebles en Sevilla capital está creciendo de forma preocupante y, al mismo tiempo, las ventas de este tipo de viviendas se han disparado a enorme velocidad desde este año. Lo confirman las inmobiliarias consultadas por este periódico y se observa a las claras este incremento en las páginas web de compra-venta.

La mayor parte de sus propietarios son bancos y fondos de inversión. Los compradores suelen ser inversores o particulares (muchos de ellos extranjeros) con capacidad económica para pagar al contado (requisito imprescindible) atraídos por la rentabilidad de tener una vivienda a bajo precio que luego pueden vender o poner en alquiler a un precio más alto. Primero intentan negociar la salida de los ocupas de forma amistosa. Si no lo logran, pueden contratan a una empresa para desalojarlos o recurrir a la vía judicial aunque tengan que esperar de uno a dos años.

En los portales inmobiliarios aparecen actualmente en Sevilla 167 viviendas a la venta con la etiqueta de "ocupada ilegalmente", a precios que oscilan entre los 13.000 euros en Torreblanca y los 290.000 euros en el centro histórico de la capital. El piso más caro ocupado ilegalmente en Sevilla se localiza en plena calle San Vicente. Se trata de un bajo interior de 4 habitaciones y 126 m², según el portal Idealista. La inmobiliaria que lo comercializa explica que la okupa es la hija de la propietaria, que rechaza dejar la vivienda antes de la venta. La más barata se localiza en Torreblanca (primera planta exterior sin ascensor con 2 habitaciones y 48 m²).

Viviendas ocupadas en venta en Sevilla / Departamento de Infografía. Fuente: Idealista

Una de las empresas que comercializa algunas de estas viviendas corrobora que las ventas de inmuebles ocupados ilegalmente han subido "una barbaridad" sobre todo este año y que se han creado departamentos específicos para su comercialización. Se trata de Vive soluciones inmobiliarias, que vendió recientemente en Nervión, frente al campo de fútbol del Sevilla, un piso en esta situación a un particular que pagó casi 400.000 euros al contado tras negociar tanto con el okupa como con el propietario.

Los pisos ocupados ilegalmente pueden venderse por parte de bancos y particulares siempre que el comprador pueda pagarlo al contado, ya que no es posible hipotecar la vivienda en estas condiciones con un banco, y siempre que en notaría se especifique que el inmueble no está libre de inquilinos, explica el presidente de la agrupación de inmobiliarias Alianza Sevilla, Francisco Prieto.

Francisco Prieto, presidente de la agrupación de inmobiliarias Alianza Sevilla / Alianza Sevilla

La elevada rentabilidad del alquiler en Sevilla, que oscila actualmente entre el 7% y el 8% anual, es lo que más atrae a los inversores a este tipo de transacciones, aunque tampoco faltan particulares "con visión de negocio" que se lanzan a esta inversión. Francisco Prieto, presidente de Alianza Sevilla, explica que quien compra estos pisos son personas a las que no les importa esperar ente uno y dos años para desocupar la vivienda porque compran muy por debajo del precio de mercado (a un 20 o 30% menos) y saben que cada año que pasa aumenta la rentabilidad de su inversión. La espera de dos años supone lograr un 14% de rentabilidad, sobre todo si se pone en alquiler turístico.

Los métodos de desocupación que se aplican son o bien la negociación con el okupa para que devuelva la vivienda a cambio de un dinero, o bien la vía judicial. El recurso judicial implica la espera más larga, entre uno y dos años. Los inversores saben que si dentro habita una familia con hijos menores es más complicado el desalojo.

Esta foto ilustra el anuncio del piso ocupado a la venta más caro por 290.000 euros en San Vicente. / Idealista

La agrupación de inmobiliarias considera una "barbaridad" la cifra tan elevada de pisos ilegalmente ocupados que hay en Sevilla. El presidente de Alianza Sevilla, Francisco Prieto, lamenta que esta situación se debe a la permisividad que se da en España con las ocupaciones de vivienda y subraya la urgencia de dar solución a este problema para que aumente el parque de alquiler en nuestro país.

Cuando los propietarios son bancos o fondos se trata de inmuebles que las entidades financieras han recuperado tras impagos hipotecarios. Al quedar vacíos durante un tiempo, han sido ocupados ilegalmente y se venden con un precio rebajado para acelerar su salida.

Si son particulares que lo ponen a la venta es porque rehúyen de un proceso de desalojo largo y costoso, Y prefieren vender la vivienda ocupada a un precio inferior al de mercado.

El listado de los pisos a la venta ocupados ilegalmente

De los 167 pisos que aparecen en la web de Idealista, la mayor parte se localizan en planta baja y en barriadas con grandes necesidades sociales, tales como Los Pajaritos y su entorno (zona que se conoce oficialmente como Tres Barrios-Amate), Rochelambert, La Plata, Palmete, Torreblanca y San Jerónimo.

La foto del único inmueble a la venta en Nervión por 245.000 euros. / Idealista

La clave para reconocer estas viviendas, aparte de la etiqueta “ocupada ilegalmente”, es que su precio de venta siempre está por debajo de los 100.000 euros, aseguran los expertos del sector inmobiliario consultados.

En todos los casos se señala al cliente que el inmueble no se puede visitar y que hay que pagar al contado.

Las entidades que comercializan esas viviendas se localizan fuera de Sevilla, mayoritariamente en la Costa del Sol (Mijas y Geslawbrokers) y Madrid (Nolon, La Agencia del Barrio, Lawbitat, Hipoges, newproinmo, Altamira). En Sevilla la empresa que más comercializa es Vive Soluciones Inmobiliarias.

Los barrios con un solo inmueble en esta situación son el centro (en la calle San Vicente citada arriba), Triana (en la zona de Santa Cecilia) y Nervión.

En Sevilla Este y Parque Alcosa también aparecen únicamente entre dos y tres. Cuatro en Polígono San Pablo (uno de ellos en una planta décima) y otros 3 en la zona de José Laguillo y de Polígono Sur.

En Torreblanca está el piso más barato: 13.000 euros. / Idealista

Sin contrato vigente y sin permiso del propietario

Los portales inmobiliarios que anuncian las viviendas ocupadas ilegalmente incluyen una aclaración sobre la definición de este tipo de inmuebles y las implicaciones legales que tiene. La web Idealista explica que “una vivienda ocupada ilegalmente significa que alguien vive en la vivienda sin contrato vigente ni permiso del propietario del inmueble”, que esta situación se conoce como ‘okupación’, término que no está recogido explícitamente como delito. Aclara que lo que sí recoge el marco legal son los conceptos de la usurpación y el allanamiento de morada. Usurpación: Es el delito que se produce cuando una o más personas entran en una vivienda deshabitada y se establecen en ella sin el consentimiento o en contra la voluntad de sus propietarios. Al no estar habitada, las penas son menos graves que en el allanamiento de morada, aunque si los delincuentes emplean violencia o intimidación pueden llegar a enfrentarse a penas de prisión.

Allanamiento de morada: una persona ocupa una vivienda habitada o una morada y se establece en ella sin permiso de sus dueños, lo que vulnera la intimidad de los propietarios e implica penas de prisión.

Finalmente aclara la diferencia con la inquiocupación o ‘inquiokupación’, que supone entrar en una vivienda mediante contrato de alquiler, dejar de pagar las cuotas de renta y quedarse a vivir en la vivienda en cuestión. Y que aunque su nombre lleva implícita la palabra ocupación, la ‘inquiokupación’ se corresponde con la figura de inquilino moroso, ya que hay un contrato de por medio y se incurren en impagos. Por lo que, a nivel legal, no se considera ni usurpación ni un allanamiento de morada.