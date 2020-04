La víctima de un robo en Sevilla se queja de que no lo puede denunciar

Un hombre que sufrió el pasado lunes un robo en su domicilio lamentó que la Policía no le permita presentar una denuncia en comisaría. Este ciudadano contactó con este periódico para contar la experiencia surrealista que estaba viviendo. Sobre las doce del mediodía del lunes, el hombre salió de su casa para ir a visitar a sus padres, mayores, a los que atiende. Estuvo fuera muy poco tiempo. Al regresar, descubrió que alguien había entrado en su casa y se había llevado varios objetos, entre ellos numerosas herramientas de valor y dos ordenadores.

El robo se produjo en una casa ubicada en una calle peatonal del distrito Macarena. La víctima de este delito telefoneó al 091, el número de la Policía Nacional, para explicar la situación. Según su testimonio, allí le comunicaron que no podía dirigirse a ninguna comisaría para presentar una denuncia, dado que el decreto del estado de alarma restringe la libertad de movimientos de los ciudadanos. La opción que le dieron fue que podía presentar la denuncia de manera telemática a través de la página web de la Dirección General de la Policía. Aún así, tendría un plazo para acudir a una comisaría y firmar la denuncia, cosa que no puede hacer. Por tanto, su denuncia carecería de validez al no estar firmada.

En uno de los ordenadores que le sustrajeron, el hombre tenía instalado el certificado digital, que tampoco puede recuperar de manera telemática. Igualmente, el seguro le exige una copia de la denuncia para hacer frente a los gastos ocasionados por el robo. Pero denuncia no puede haber.