Victoria Tellado, la travel planner sevillana que revoluciona Fitur: "Colombia es el destino top que va a despuntar en las lunas de miel"

Sevilla/La Feria Internacional de Turismo 2025 (Fitur), que concluye hoy en Madrid, es escenario cada año de multitud de agentes turísticos internacionales en la búsqueda de nuevas claves para hacer despuntar su negocio.

En esta edición, Ifema ha sido testigo del éxito de una emprendedora sevillana que desde hace unos años causa sensación con su innovador concepto de agencia de viajes.

Victoria Tellado (1984), nacida Huelva y criada en Sevilla, es el alma de la agencia Guía tu viaje, y cuenta que gracias a la cantidad de viajes que ha hecho en familia desde muy pequeña, siente una especial pasión por conocer el mundo.

Este espíritu viajero le motivó a captar la esencia de cada uno de sus destinos a través de la elaboración de pequeñas guías turísticas como pasatiempo.

Lunas de miel diferentes

Con mucho esfuerzo, Victoria ha logrado crear una agencia de viajes diferente en Sevilla, y organiza rutas únicas para lograr lunas de miel de ensueño para sus parejas.

En esta aventura le acompañan Silvia y Alba en la gestión y administración de la empresa.

El modelo de negocio ha triunfado hasta tal punto, que durante este fin de semana, Tellado imparte en el expositor de Andalucía de Fitur talleres sobre herramientas de digitalización para enseñar a los viajeros a elaborar rutas turísticas.

Pabellón de Andalucía en Fitur / M. G.

En palabras de Victoria, "yo enseño lo que yo hago, poder hacer refljar tus sueños y necesidades en tus viajes, desde los rincones gastronómicos hasta rutas culturales poco conocidas".

Según ella misma cuenta, cuando las parejas acuden a su agencia para diseñar su luna de miel perfecta, ofrece en primer lugar una experiencia sensorial: "Voy captando lo que necesitan y quieren mis viajeros, para ofrecerle el destino perfecto donde disfrutar al 100% y no como cualquier turista", detalla.

"Te diré hasta dónde hacerte la foto para Instagram"

Para lograr esa atención tan personalizada y ofrecer una guía y un viaje tan completo, hay que saber muy bien lo que se ofrece, y el currículum viajero de Tellado no es para menos.

Victoria conoce más de 50 países, y para ofrecer cada experiencia a sus viajeros, viaja previamente al destino y elabora cada plan buscando el rincón para especial del país, para conocer el destino de la mejor forma posible.

Primero viaja ella, y luego "se elaboran las rutas, las excursiones, los planes, genero contenido, y descubro lo más top para vender el viaje, hasta quien te recoge del aeropuerto basado en mi experiencia en el viaje, y todo lo monto yo", cuenta.

"Estoy intentando cambiar el concepto de las agencias en España, evitando los lugares comunes y populares buscando la exclusividad, que no tiene por qué ser en un destino lujoso ni caro".

El concepto es tan sencillo como único hasta el momento, dado que Victoria hace todo a medida, pero un conocimiento total de lo que ofrece.

Experiencia sensorial

"El concepto es así, recibo a las parejas, voy preguntando qué les apetece y rápidamente capto la experiencia que sé que van a disfrutar. Les pregunto cómo sueñan su luna de miel ideal", apunta.

"Siempre digo que mi lema es que estoy operativa 24/7, porque yo no considero que esté trabajando siempre, es que disfruto tanto de lo que hago que es como si no trabajara".

De esta manera, Tellado elabora el plan del viaje, y las parejas reciben la guía digital con todo lo que deben saber sobre la cultura del país para respetar y saber las claves de lo que van a visitar, la cultura, la gastronomía y la moneda.

Tellado está orgullosa de "no organizar lunas de miel sin más, se hace un seguimiento 360 grados del viaje, para ir consultado todo por Google Maps, que en definitiva, es lo que todo el mundo busca", y asegura ser capaz de decirte hasta donde tiene que hacer para hacer la foto perfecta en tu viaje para tu perfil de Instagram.

La experiencia es un grado, por lo que Tellado relata que se dio cuenta de que su concepto de elaboarción de guías lo logró viajando mucho.

Huir del tópico

Según cuenta, "he conocido muchas ciudades de una forma muy diferente, y he visto que la gente no sabe no sabe viajar saliendo de lo típico o del turisteo. Con este concepto te ubicas a la perfección en el destino, y conoces el lugar de una forma muy especial huyendo de los tópicos. Te aseguro que si vas a Nueva York, harás planes como un neoyorkino", apunta.

Emprendedora y madre

Como cada talento escondido surge en la etapa de mayor creatividad y transformación neurológica de las mujeres: el embarazo y el posparto.

Victoria cuenta que estando embarazada quiso dejar su trabajo para centrarse en sus hijos, y en los ratos en los que podía sacar algo de tiempo comenzó a vender a disferentes plataformas sus guías, logrando seis años después de una empresaria de éxito.

"Tengo miles de anécdotas con mis viajeros, una vez me llamaron a las seis de la mañana porque el aire acondicionado goteaba, pero es tan solo algo divertido que pasó. Disfruto muchísimo de los momentos más bonitos de sus vidas, formo parte de esas historias de amor", relata Victoria.

¿Qué recomienda una travel planner?

Tellado viaja cada mes y medio para elaborar sus rutas, y asegura que ahora mismo "el viaje más top que va a despuntar este año muchísimo es Colombia, porque reúne muchos requisitos, un gran choque cultural, naturaleza, playa, es fácil de visitar, puedes ir a Medellín, visitar Comuna 3, que es el barrio más peligroso del mundo, todo los rinconces donde vivió el famoso narco Pablo Escobar... tiene de todo", detalla.

Además de Colombia, Victoria anima a conocer Japón e Indonesia; y Madagascar y las Islas Mauricio para pasar una luna de miel para el recuerdo.