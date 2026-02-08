Vuelca un coche en accidente en el cruce de la avenida Alcalde Manuel del Valle con la calle Hespérides

El vuelco de un coche tras la colisión entre dos vehículos ha dejado tres personas heridas leves en la tarde de este domingo en la confluencia de la avenida Alcalde Manuel del Valle con la calle Hespérides de Sevilla. El siniestro se produjo en torno a las 16:15 y obligó a la intervención de un amplio dispositivo de emergencias.

Los tres implicados, de 22, 33 y 39 años, presentaban heridas leves y fueron atendidos en el lugar por los servicios sanitarios del 061.

Hasta la zona se desplazaron también efectivos de la Policía Local y Bomberos. Debido al accidente, uno de los turismos quedó volcado sobre la calzada, lo que motivó la activación de desvíos de tráfico. La Policía Local habilitó un carril en sentido contrario para mantener la circulación, mientras los agentes regulaban el tráfico y pedían a los conductores que siguieran sus indicaciones.

Una vez finalizada la actuación de los Bomberos, que procedieron a voltear el vehículo, y tras la limpieza de la vía por parte de Lipasam, el tráfico quedó restablecido con normalidad.

La Policía Local ha abierto diligencias para investigar las circunstancias que rodearon el siniestro.