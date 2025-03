Vox condiciona la aprobación de la ordenanza de veladores en Sevilla a la incorporación de sus enmiendas

Ni 24 horas después de que el alcalde abriera la posibilidad a que la nueva ordenanza de veladores se retrasara el mes de abril, siempre buscando el "equilibrio" entre hosteleros y vecinos, la abstención de Vox y los votos favorables del PP en el Consejo de Gobierno de la Gerencia Municipal de Urbanismo han sacado adelante el proyecto de modificación de la Ordenanza Reguladora de las Terrazas de Veladores, paso previo para que este texto se lleve al próximo Pleno Municipal que tendrá lugar el jueves 20 de marzo. PSOE y Podemos-Izquierda Unida han votado en contra.

Sobre este asunto el delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, ha recordado que se trata de una ordenanza que “apuesta por la convivencia y el consenso entre el sector hostelero y los vecinos”. De la Rosa ha insistido en que el texto "es fruto de 14 meses de intenso de trabajo del Equipo de Gobierno con todos los sectores en el que se ha perseguido hacer una norma justa donde se han incorporado alegaciones de todos los sectores implicados, tanto hosteleros como vecinos”.

Juan de la Rosa ha recordado que ”hacía ocho años que no se reunía la comisión de veladores” señalando que desde el equipo de Gobierno de José Luis Sanz “nos hemos reunido hasta en cinco ocasiones. Además, el Ayuntamiento ha mantenido numerosas reuniones con todas las partes de manera individual y colectiva”.

Por otro lado, la portavoz de Vox en el Ayuntamiento ha asegurado que el voto en el pleno "va a depender de si se admiten o no las enmiendas que estamos estudiando a presentar. Del mismo modo, que depende de la capacidad de negociación del gobierno municipal, de la que hasta ahora hasta el momento no te tenemos queja". Cristina Peláez ha explicado que la abstención en el Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo "tiene como principal objetivo que la ordenanza de veladores que se apruebe cuente con el mayor consenso posible y garantice la normal convivencia entre vecinos y establecimientos de hostelería".

Peláez considera la ordenanza de veladores como una "de las más importantes de este mandato" y valora la vuelta de los hosteleros a la mesa de negociación al tiempo que "afea la conducta" del PSOE y Podemos, "que una vez más están demostrando no estar a la altura de lo que exigen los sevillanos. No quieren ver más allá de sus intereses electorales. Por un lado están los socialistas que han sido incapaces de gestionar estos asuntos cuando estaban en el poder y por otro, la extrema izquierda que se opone a todo de lo que no pueda sacar tajada. Así, por tanto, lo que nos queda es la responsabilidad y en Vox lo estamos ejerciendo".

13 años de espera

El Ayuntamiento de Sevilla lleva 13 años de espera para adaptarse a la normativa europea sobre veladores, “por lo que tras ocho años de desidia del gobierno socialista en la ciudad, también en este tema, este equipo de Gobierno ha buscado sacar adelante una normativa adaptada a las leyes europeas y españolas fruto del máximo consenso entre todas las partes implicadas”, ha explicado el delegado de Urbanismo.

En este sentido, Juan de la Rosa ha señalado, de cara al próximo pleno, “pido responsabilidad a todos los grupos políticos para respaldar esta nueva ordenanza, elaborada tras escuchar a todas las partes implicadas, y en la que llevamos trabajando más de un año”. En esta línea, de la Rosa ha dejado claro que “desde el Ayuntamiento de Sevilla vamos a mantener una vía permanente de diálogo con todas las partes implicadas para garantizar el buen funcionamiento de un sector tan importante como el hostelero, que crea tanta riqueza para la ciudad, con el descanso y el disfrute de los vecinos”.

Como toda normativa, la ordenanza de veladores también tendrá un periodo de adaptación. Lo establecimientos hosteleros tendrán tres años de transición entre la entrada en vigor de esta ordenanza -el día después de su publicación-, en lugar de los cinco años con los que han contado las anteriores. Sobre ese periodo de transición, el delegado de Urbanismo ha querido aclarar que también se ha llegado "al consenso entre los cinco años de transición que proponían los hosteleros frente al plazo de un año que solicitaban los vecinos”.