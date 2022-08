A vueltas con la Capitalidad de Sevilla

La Ley de Capitalidad se ha convertido en uno de los grandes escollos del verano en Sevilla. Basta que el candidato del PP a la Alcaldía, José Luis Sanz, haga una radiografía de la que, a su juicio, es la situación actual de la ciudad, para que desde el gobierno municipal se hayan utilizado sus declaraciones para pedirle trabajar "por una vez" por su ciudad y "tratar de convencer a los suyos sobre la Ley de Capitalidad y sus ventajas".

Todo empezó con las declaraciones de Sanz en una entrevista para la agencia Europa Press en las que volvía a utilizar a Málaga y su alcalde como ejemplos de gestión, afirmando, incluso, que la malagueña es una de esas capitales que le ha cogido la "delantera" a Sevilla. "Sí, y lo digo con admiración", señala rotundo. "Málaga ha tenido un gran alcalde con estabilidad política, que es muy importante para poner en marcha proyectos de futuro. El alcalde –Francisco de la Torre (PP)– ha tenido en la cabeza un proyecto de ciudad. Sabía lo que quería que fuera Málaga en el futuro", recoge la citada entrevista.

En esta línea, Sanz afirma que "Sevilla ha perdido tanto espacio respecto a otras capitales, andaluzas también, que sólo en cuatro años no nos ponemos al día", en respuesta a si sus planes políticos para la ciudad de cara a las próximas municipales de 2023 pasan por más de un mandato.

El cabeza de cartel de los populares sostiene que "Sevilla necesita que en los dos primeros años del mandato se defina un proyecto de ciudad". "Que pongamos la ciudad en marcha, que, con el terreno que hemos perdido con respecto a otras capitales, en sólo cuatro años no nos ponemos al día", apostilla.

Entiende Sanz que esa "pérdida de muchos puestos en el ranking nacional" es "culpa de una falta de impulso de dos alcaldes –refiriéndose a Juan Espadas y Antonio Muñoz– que no han tenido en la cabeza un proyecto de futuro para Sevilla". "Siempre digo que quien no sabe gestionar el día a día, difícilmente puede gestionar el futuro de la ciudad y definir un proyecto", abunda.

Sanz también ha aprovechado la oportunidad para venderse. En sus declaraciones defiende que la ciudad "puede tener ahora una oportunidad única porque, por primera vez en la historia, pueden coincidir un presidente de la Junta de Andalucía del PP, un alcalde de Sevilla del PP y un presidente en Moncloa del PP. Quiero ser ese alcalde que, de la mano de Juanma Moreno, vaya a Moncloa a pedirle a Feijóo que acabe por fin con el déficit de infraestructuras" que tiene la capital andaluza, como es el caso del Metro y la SE-40.

La contrarréplica por parte del gobierno municipal no tardó en llegar. A través de un comunicado, su portavoz, Juan Manuel Flores, ha lamentado la política de "declaraciones falsas" por parte del Partido Popular que, "sin aportar siquiera un sólo dato, una estadística o un ranking, dice que Sevilla ha perdido peso con respecto a otras ciudades españolas y andaluzas". "Son declaraciones lanzadas al tuntún por un partido que en días pasados dio una vergonzosa muestra de no conocer cómo es la economía de la propia ciudad. De un partido que aspira a ser gobierno, se requiere al menos rigor y no afirmaciones sin argumentos", añade.

Flores ha pedido además al PP local que aclare si de tanto mirarse en la ciudad de Málaga, ha terminado por asumir la tesis de su alcalde para que Sevilla no tenga una Ley de Capitalidad como le corresponde por ser la capital de Andalucía. "Estaría bien que, por una vez, el PP trabajara por su ciudad y tratara de convencer a los suyos, tanto dentro del partido como en la Junta de Andalucía, sobre la Ley de Capitalidad, tal y como tienen tras grandes ciudades de España que son grandes urbes metropolitanas como lo es Sevilla. De esta forma, se podría complementar con recursos adicionales el avance y la modernización de nuestra ciudad y una mejor prestación de los servicios públicos", ha abundado Flores.

"Se requiere de un marco de coordinación y colaboración entre todas las instituciones, tanto el Gobierno de España como la Junta de Andalucía para esa Ley de Capitalidad con la que Sevilla tendría un régimen especial como lo tienen las grandes capitales de España. El alcalde de la ciudad, Antonio Muñoz, ya se ha dirigido a la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, para conformar un grupo de trabajo, y aspira a tratar este mismo asunto con el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, en la reunión solicitada tras el verano. Esperemos que el PP de Sevilla no torpedee esta iniciativa que parte del acuerdo unánime de los grupos en el Pleno municipal y con la que el alcalde acude con la máxima voluntad de colaboración institucional", ha concluído Flores.