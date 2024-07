Del Zona Este a Plaza de Armas: dónde ver la Final de la Eurocopa 2024 en Sevilla

Ya no queda casi nada para la Final de la Eurocopa 2024. Se siente la expectación en el ambiente; y es que, en sólo unos días, será 14 de julio. Por fin, este domingo podremos ver el gran partido: España contra Inglaterra. Ahora, lo único que queda por hacer es plantearse cómo vamos a disfrutar del evento. Y es que algo de estas características se merece una preparación en condiciones. Por ello, si no podemos viajar hasta Berlín y no queremos ver el partido desde casa, son muchos los locales y espacios públicos de la capital hispalense que ofrecen lo que será un visionado sin precedentes. Entre todos ellos, destacan las propuestas de Sevilla Este o del Centro Comercial Plaza de Armas.

Fútbol, DJ y 'pintacaras' en el Centro Comercial Zona Este

Tal y como ha comunicado el Ayuntamiento de la ciudad, el evento en Sevilla Este comenzará a las 19:30 horas, hora y media antes del pitido inicial; y tendrá lugar en la explanada que hay junto al Centro Comercial Zona Este. Además, se convertirá en toda una fiesta compartida al aire libre, por incluir pintacaras y un DJ con el que disfrutar, antes incluso de que empiece el partido. Será así una forma de templar los nervios y animar por todo lo alto a la selección española, que se juega la que puede llegar a ser su cuarta Eurocopa ganada.

Además, las temperaturas no serán tan elevadas como en días anteriores, por lo que el ambiente al aire libre permitirá disfrutar más de la ocasión. Sin embargo, es recomendable, llevar botellas de agua para refrescarse y gorras. Asimismo, se prevé que los bares de la Zona Este pongan barras para acompañar al evento.

Plaza de Armas, un espacio para apoyar a la Selección Española

Por otro lado, el centro comercial Plaza de Armas anuncia una pantalla gigante y botellines de cerveza a un euro para dejarse llevar con la energía de la afición en plena ebullición. Lo mismo había sucedido durante la semifinal contra Francia, ocasión para la que el espacio de ocio y cultura, Platea Odeon, había preparado sus dos pantallas gigantes, de siete y cuatro metros, respectivamente. Y lo mismo hizo durante la semifinal entre los Países Bajos y, la que será nuestra próxima rival, Inglaterra.

Además, tras el éxito que tuvo la pantalla instalada en la Plaza de España y el atraso del concierto de Prodigy para proyectar la semifinal de España contra Francia; es posible que el Ayuntamiento instale nuevamente una pantalla gigante en la zona. Si bien este dato aún no ha sido confirmado, la Final de la Eurocopa en Berlín parece ser la ocasión perfecta para repetir la experiencia.

Ahora sólo queda esperar al domingo para disfrutar de un partido, lleno de expectación por parte de los aficionados que se disponen a apoyar a La Roja y acompañarla en todo momento; bien sea desde el interior de sus hogares o bien, en algunos de los espacios que se están habilitando a lo largo de toda la ciudad. Y es que el momento ya se acerca y Sevilla promete una gran variedad de opciones para disfrutarlo por todo lo alto.