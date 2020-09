Marcos Acuña tuvo un buen debut en la Liga como futbolista del Sevilla. El lateral argentino formó en el once titular, en el flanco izquierdo de la zaga y completó a buen nivel el partido en Cádiz.

"He trabajado desde que llegué intensamente para poder llegar bien a este partido. No sé si lo iba a jugar o no. Pero lo disfruté y me sentí muy bien", dijo el ex futbolista del Sporting Clube portugués, en el que tuvo una extraña pretemporada, al haberse ejercido aparte en gran parte de la misma, sin participar en los amistosos. Sí lo hizo ya con el Sevilla en el último amistoso previo a la Supercopa de Europa.En la segunda parte, Lopetegui hizo un giro táctico para situar una defensa de tres, al incrustar a Gudelj entre Diego Carlos y Acuña. El internacional argentino se adaptó bien al cambio, dejando el carril izquierdo a Ocampos antes de que éste fuera sustituido por Bryan. "Venía practicando en el Sporting esta posición y me adapté muy bien. Es bueno empezar ganando tras un partido exigente, nos vamos contentos por ganar estos tres puntos", respondía en cuanto a su demarcación de lateral izquierdo.

Además, el internacional argentino destacó la buena acogida que ha tenido desde su aterrizaje en Nervión. "El grupo se nota que está muy unido y me hicieron sentir parte desde el primer momento, y la verdad es que eso te ayuda un montó a la adaptación", concluyó Acuña ante los micrófonos de SFC Radio y SFC TV.