Julen Lopetegui ha realizado un análisis muy positivo del triunfo en el debut de LaLiga, destacando la fortaleza mental del Sevilla ante un buen y complejo Cádiz. "Siempre sienta muy bien, y más en el primer partido de Liga y más ante un rival complejo como el Cádiz. Ha hecho un partido tremendamente serio, difícil, te deja hacer muy pocas ocasiones. El equipo ha merecido los tres puntos", comenzó.

"Hemos sufrido mucho, como hay que conseguir los puntos, sufriendo mucho -continuó el técnico guipuzcoano-. Les hemos concedido un gol en un error, y eso lo ha hecho más difícil. Pero el equipo ha tenido buena mentalidad y hemos conseguido remontar afortunadamente, gracias al acierto que hemos tenido de cara al gol".

Dar la vuelta al marcador también ha sido destacado por el entrenador del Sevilla. "Siempre es importante, eso habla de la mentalidad del equipo, del carácter, el saber que pueden aparecer las dificultades que forman parte de la Liga española en cada partido y hay que tener fe y trabajar para dar la vuelta a las situaciones".

Cambios positivos: "Los cambios los hacen buenos o malos los futbolistas. Los entrenadores tenemos una idea, pero esa idea la hacen buena los que salen".

Buen partido en general: "En la primera parte hemos hecho un buen partido, hemos generado cuatro o cinco ocasiones, un gol anulado, ellos también han tenido alguna, un tiro lejano y alguna contra. Luego han marcado en un error, ellos castigan mucho los errores. Pero nos hemos recompuesto y hemos sido capaces de sacar el partido adelante".

El debut de Marcos Acuña y de Óscar Rodríguez: Pensábamos que íbamos a tener que cambiar a Marcos, porque era su primer partido, pero ha hecho un partido serio, ha terminado bien, es un jugador competitivo. Y Óscar ha tenido sus primeros minutos y nos ha ayudado a dar la vuelta al partido".

El VAR y las quejas del Cádiz por el 1-2: "Han revisado también el gol anulado del Sevilla, ¿no? Han estado cuatro minutos revisando. No tengo nada más que decir. Recuerdo esa, que había sido fuera de juego, por poco, me dicen. En el VAR valorarán bien y mejor que ninguno de nosotros".

El Levante, distinto al del amistoso: "No, no tiene nada que ver, seguro. Los amistosos no tienen nada que ver con los oficiales. Hoy ha hecho un gran partido, ha ganado y seguro que va a ser un partido complejísimo".