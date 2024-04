El conservatorio de Danza de Sevilla se manifiesta por unas instalaciones dignas

La comunidad educativa del Conservatorio Profesional de Danza Antonio Ruiz Soler de Sevilla mantiene sus protestas por la situación de deterioro y los problemas que sufre su centro educativo.

Este miércoles profesores y estudiantes se manifestaron nuevamente frente a la Consejería de Desarrollo educativo y Formación Profesional con el apoyo de los sindicatos de enseñanza con consignas y bailes por sevillanas.

Según señalan la AMPA, el alumnado y el profesorado en una nota, "la situación es límite". Su lucha, explican en este comunicado, "empezó hace años cuando el centro, ubicado en los antiguos Pabellones de Argentina y Guatemala construidos para la Expo del 1929, no daban ya cabida a todo el alumnado".

La solución, entonces, fue llevarse a las enseñanzas básicas a un colegio a más de 5 kilómetros de dichas instalaciones, segregando dichas enseñanzas de las enseñanzas profesionales, lo que dificulta la relación y la coordinación entre alumnos y docentes.

Además, las instalaciones principales tienen numerosos problemas: falta de climatización, falta de insonorización haciendo que la música y el ruido se entremezclen y suelos inadecuados para la danza en algunas aulas, lo que provoca lesiones tanto en alumnado como docentes. A esto se le suma el peligrode desprendimiento de aleros y de numerosas grietas.

Desde el Conservatorio apuntan que las instalaciones no cubren las necesidades del alumnado: no se pueden asear correctamente por falta de instalaciones higiénicas, carecen de comedor, no existe ni biblioteca, ni área de estudio y tienen numerosas barreras arquitectónicas, lo que dificulta su estancia en el conservatorio.

Recientemente, explican los afectados, se ha llevado a cabo en el edificio una inspección técnica y ha sido desfavorable igual que la última que se realizó en el 2011.

Por último, la nota denuncia la "despreocupación" por las obras de arte arquitectónicas y pictóricas, "como es el caso de los lienzos del artista Gustavo Bacarisas que se encuentran en un pésimo estado", y añade que "la falta de personal laboral en las instalaciones que añade inseguridad a la comunidad educativa".

"Por todas estas razones, familias, alumnado, sindicatos y profesorado van a seguir luchando por unas instalaciones dignas y porque la danza no se muera en nuestra ciudad", finaliza el comunicado.