Julen Lopetegui ha dado su opinión del partido en el que el Sevilla ha logrado el triunfo y el liderato en solitario de la Liga, al vencer al Alavés por 0-1, con gol de falta de Joan Jordán. El entrenador del Sevilla ha reconocido en SFC Radio que ha sido un partido "difícil", pero cree que "el resultado es muy justo".

"Hemos jugado una primera parte muy buena, un partido en general bueno, ante un rival difícil que te pone las cosas muy caras", ha comenzado. "En la primera parte hemos interpretado muy bien todo lo que habíamos trabajado y el equipo ya estado muy bien. Luego no hemos tenido acierto cara al gol, pero Joan ha rentabilizado todo ese dominio. Y luego en la segunda nos ha costado un poco más. Ellos nos han jugado muy directos, quizá nos ha faltado ahí interpretar un poco mejor la situación y no meternos tan atrás. Pero el equipo hay sabido sufrir cuando ha tenido que sufrir y nos hemos llevado creo que tres puntos merecidos y justos".

La escasa rentabilidad del gran esfuerzo de la primera mitad casi lo paga al final el Sevilla. "Bueno, queríamos un ritmo alto y cuando lo haces el esfuerzo también lo tiene el rival. Yo prefiero hacerlo con balón que sin balón. El equipo ha estado bien en todos los sentidos y luego, pues, insisto, en la segunda parte nos han metido un poco atrás, tampoco han tenido ocasiones claras pero sí han tenido alguna, y no hemos aprovechado los espacios que teníamos, pero el equipo ha hecho un buen partido".

Desde 2001 no ganaba el Sevilla en Mendizorroza, 18 años ya. "Sí, es complicado, cada partido en Primera División es una aventura, es durísimo. Lo tenemos que tener ya todos en el disco duro, eso va a ser así. Y esa dureza va a hacer que tengamos que jugar siempre al límite, cada rival tiene sus condiciones y eso va a ser así".

Cuarta jornada y liderato

Preguntado por el liderato, Lopetegui fue claro. "Nada, el liderato no me dice nada, no significa nada. Estamos en la jornada cuatro y falta todo. Lo único que me dice es que hemos hecho un buen trabajo, que el equipo hace cosas bien. Tenemos un sentimiento de equipo que tenemos que seguir potenciando y que tenemos que mejorar cosas. Ahora tenemos que ir a Bakú, a medirnos a un rival que dejó hace dos años al Atlético fuera de la Champions. Tenemos mucha ilusión en ese primer partido de la Liga Europa y aunque esté muy lejos tenemos que ir con mucha ilusión".

También ha valorado su elección de Óliver Torres por Nolito, que era baja. "Oli es un jugador que está trabajando bien, hay muchos jugadores del Sevilla que incluso se están quedando fuera de la convocatoria y tienes la sensación de ser injusto con ellos. Y desde aquí les agradezco toda su profesionalidad y su predisposición y al trabajo y tiene que seguir siendo así porque el despertador suena cuando menos te lo esperas y hay que estar preparado como estaba Oli".

Apretura de calendario, debut de Chicharito

Septiembre y octubre aprietan el calendario del Sevilla y Lopetegui es consciente de ello. "Ahora no dejamos de jugar jueves y domingo y va a haber oportunidades para todos. El fondo de armario, el sentimiento de equipo y la plantilla van a tener más presencia que nunca". Uno de los futbolistas que va a ir entrando es el debutante Chicharito Hernández: "Bueno, ha salido para intentar aprovechar los espacios, no era fácil porque nos faltaba un poco de control, lo ha intentado y tiene que seguir acoplándose a lo que el equipo pide".