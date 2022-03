Lopetegui: "La ocasión más clara sin duda ha sido nuestra"

Julen Lopetegui, entrenador del Sevilla, ha incidido en dos cuestiones claras al final del encuentro ante el Alavés, en el que su equipo sólo pudo sumar dos puntos. El guipuzcoano ha recordado varias veces “las dificultades” que siguen castigando a la plantilla en forma de lesiones por un lado, y por otro que la ocasión más clara, “con diferencia” fue para el Sevilla, en las botas de Munir.

“Es un empate en un campo muy complejo y en situaciones muy complejas también para el equipo. No es lo habitual que un partido con tantas ocasiones para ambos equipos acabe con 0-0, aunque quizá la mas clara ha sido la nuestra, la de Munir, pero no la hemos aprovechado. Veníamos con la ilusión de sumar los tres puntos y no ha podido ser”, comenzó diciendo el preparador del equipo hispalense.

Lopetegui insistió en las características especiales del Alavés. “Es un equipo que aprietra como son los equipos de Mendilibar. Lo que tenemos que tratar en estos duelos es de imponer nuestros criterios. Hemos sumado un punto y hay que seguir trabajando y tratar de recuperar jugadores. Tenemos muchas bajas, demasiadas, y sólo nos queda apoyar a los jugadores que están y que están dando la cara, además en condiciones muy adversas. Y ya está, traratemos de que los que han jugado hoy puedan estar el jueves”.

El técnico insistió en la dificultad que plantea el Alavés en su campo. “Han planteado su partido, han hecho lo que buscan y han jugado sus bazas. Es un campo difícil y va a ser muy complicado puntuar aquí hasta final de temporada. Dentro de las circunstancias, el equipo ha sabido competir, ha sumado un punto y ya queda pensar en el próximo partido”.

Incluso pudo perder el Sevilla. “Esto es la liga española, no hemos podido sumar, sumamos un punto al final y podíamos haber sumado los tres. Nosotros salimos a por los tres en todos los partidos. No me ha sorprendido el Alavés. Sabemos lo que empujan. Se ha asemejado mucho lo de hoy a lo que Mendilibar busca. Ha habido fass en las que ellos han sabido imponer lo que lleos buscaban y en otras lo hemos impuesto nosotros”.

“Hemos llegado con muchas bajas, demasiadas, pero por momentos hemos estado cerca del triunfo. Hemos tenido la ocasión mas clara sin duda del partido”, repitió el técnico, que reveló que Acuña tiene “un problema en la espalda”.

Por último, fue preguntado por Luismi Cruz. “Es un chico que lleva trabajando con nosotos ya semanas, lo conovemos bien, ha hecho un buen partido en las circunstancias que había”.