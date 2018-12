Alberto Moreno echa de menos el calor... de Sevilla

Alberto Moreno operará como agente libre a partir de este martes, 1 de enero. Cumple contrato con el Liverpool y son varios los clubes que están interesados. Entre ellos está el Sevilla. El ex canterano ya fue tentado por su club de origen en verano, pero últimamente los contactos se han enfriado. Y el futbolista del Cerro del Águila está cansado de tanto frío. "Volver a España es algo que tengo guardadito. Estoy cansado del frío", dijo ayer en Onda Cero, donde dejó caer que seguir en Anfield ya no es prioritario para él.

Ahora mismo Joaquín Caparrós está enfrascado en otros frentes. La planificación, los refuerzos de la plantilla en enero y las renovaciones de Banega y Sarabia, copan su actividad. Pero el tren de Alberto Moreno puede pasar de largo si algún club lo convence para firmar en enero en vistas ya a cuando quede libre en junio. "El Liverpool me planteó renovar el contrato, y estamos en ello, pero sí que es verdad que no se ha llegado a ningún acuerdo y el mercado se abre ahora en enero. Mis agentes tendrán que escuchar si tenemos alguna oferta y, nada, ésta es mi situación", se sinceró.

En sus palabras hay algo de resignación. Ese calor que echa de menos Alberto Moreno se lo puede ofrecer mejor que nadie el Sevilla, pero el lateral zurdo de 26 años no tiene claro si Nervión será su destino ahora. "No lo sé, habría que ver muchas cosas, que hubiera un acuerdo entre clubes, que yo quisiera irme, habría que verlo todo... A día de hoy no tenemos nada ni por parte del Liverpool ni de otros clubes. En junio, en caso de que no renovara, quedaría libre".

Lo que sí dejó claro es su recelo hacia el Liverpool y Jürgen Klopp, después de que una lesión en diciembre de 2017 frenara su progresión. Klopp optó desde entonces por Robertson. "Me lesiono dándolo todo por el equipo, creo que cuando volví merecía una oportunidad. No me gustó esa forma que tuvo Klopp, pero es el entrenador el que decide", afirmó.