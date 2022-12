Alex Telles envía un mensaje de fuerza tras su lesión y anima a Brasil

Alex Telles ya ha asimilado la dura noticia de su rotura del ligamento lateral interno de la rodilla que ha interrumpido, como una pesadilla, su sueño de jugar el Mundial con Brasil. Después de su debut, en su segundo partido con la Canarinha y ya como titular, se lesionó gravemente. Estará varios meses fuera, pero el futbolista ha enviado un mensaje de fuerza y optimismo... desde la perspectiva de Brasil.

El futbolista cedido por el Manchester United en el Sevilla no menciona a ninguno de los dos clubes en un mensaje que ha difundido en Instagram. Tal es la importancia del Mundial en algunos países tan futboleros como Brasil que el jugador se centra en mantener ese sueño de defender a su país con la Canarinha y de que ahora serán sus compañeros los que sigan con la llama de la ilusión encendida.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de alextelles13 (@alextelles13)

"Mi sueño se mantiene dentro de cada compañero que salta al campo en los partidos hasta el final del Mundial. Mi sueño permanece dentro de cada aficionado que grita por nuestro país en las gradas. Porque este sueño nunca ha sido sólo mío, siempre ha sido un sueño de todos los que aman a Brasil y viven intensamente el fútbol", dice el futbolista, que toma como leitmotiv de sus palabras el sueño que siempre tuvo desde niño: "Defender a mi país en un Mundial".

Además, recuerda que "las trayectorias no son rectas, tienen curvas". Y que "no todos los momentos de la vida son alegres, pero lo bueno de eso (y absolutamente siempre tenemos el contrapunto de la tristeza) es que después del llanto, es el momento de la sonrisa".

Este es su mensaje completo traducido al español portugués en el que lo difunde:

Las trayectorias no son rectas, tienen curvas. No todos los momentos de la vida son alegres, pero lo bueno de eso (y absolutamente siempre tenemos el contrapunto de la tristeza) es que después del llanto, es el momento de la sonrisa. Siempre tuve un sueño de niño, que era defender a mi país en un Mundial. Y ese sueño, puede estar seguro, no terminó aquí. Mi sueño se mantiene dentro de cada compañero que salta al campo en los partidos hasta el final del Mundial. Mi sueño permanece dentro de cada aficionado que grita por nuestro país en las gradas. Porque este sueño nunca ha sido sólo mío, siempre ha sido un sueño de todos los que aman a Brasil y viven intensamente el fútbol. Sigo mi corazón y como partidario de ahora en adelante. De hecho, sigo como siempre me he sentido: un brasileño que nunca ha dejado de soñar. De niño hice un dibujo que mostraba todo lo que quería y, de hecho, siempre quise en mi vida. Antes del partido contra Camerún miré ese dibujo y pedí a Dios que se hiciera su voluntad. Y así es como he visto cada minuto desde que dejé el campo. Nada viene sin un propósito en nuestras vidas. Y con la misma voluntad que aquel niño que dibujaba sus sueños, seguiré mi camino. Gracias a todos por su afecto. Volveré con más fuerza si cabe. El sueño continúa.