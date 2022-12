Al Sevilla se le presenta otro lío en el lateral izquierdo

A Jorge Sampaoli y a Monchi se les presenta un buen problema en el lateral izquierdo, donde las intenciones del Sevilla eran dar salida a Marcos Acuña para ganar una plaza de extracomunitario. Sin embargo, la última jornada en el Mundial de Qatar no ha podido ser más negativa para los intereses de los nervionenses, ya que Alex Telles cayó lesionado en el Camerún-Brasil de la última jornada de la fase de grupos.

El jugador, que llegó en el pasado mercado veraniego para reforzar el lateral zurdo, está lesionado de gravedad y probablemente tendrá que pasar por el quirófano.

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) confirmó, tras las primeros exámenes médicos, que el jugador cedido por el Manchester United hasta el 30 de junio sufre “una rotura parcial grado II-III del ligamento lateral interno, más una afectación parcial del ligamento cruzado posterior de la rodilla derecha”. El parte médico aclara también que el defensa “ha iniciado un tratamiento conservador en la concentración de Brasil y una vez se estabilice la lesión viajará a Sevilla para iniciar la segunda fase del tratamiento”. Sin embargo, todo hace indicar que Alex Telles tendrá que ser intervenido.

El de Caixas do Sul era atendido en el terreno de juego por los doctores de la canarinha y dejaba el campo entre lágrimas siendo sustituido por Marquinhos. El sevillista, que había sido suplente en los dos primeros partidos de Brasil ante Serbia y Suiza, había jugado 55 minutos y protegía su rodilla derecha con un aparatoso vendaje con el que le aplicaban hielo en la zona afectada.

Primero era el diario O Globo el que daba el aviso asegurando que Alex Telles decía adiós al Mundial, al igual que Gabriel Jesús, aunque precisaba que la dolencia del sevillista era “más grave”. Horas después, tras obtener los resultados de las pruebas realizadas, se confirmaba la grave lesión del futbolista zurdo.

El Sevilla aún no conoce con exactitud el periodo que Alex Telles tendrá que estar fuera de los terrenos de juego, pero por poco que sea se antoja que nunca va a estar por debajo de los tres meses. Por ello, Monchi y Sampaoli tendrán ahora que recomponer la estrategia prevista en el mercado de cara a la vuelta de la competición y los meses siguientes con la urgencia y la presión de tener que salir de los puestos de descenso cuanto antes.

Se da la circunstancia de que el Sevilla ya le había comunicado incluso a Acuña la intención de hacer cambios en el mes de enero y que lo mejor para su futuro era que sus agentes empezaran a moverlo entre los clubes que pudieran interesarse por él. La intención era que el Huevo liberase una plaza de extracomunitario (las otras dos las ocupan Montiel y Marcao) para reforzar otro puesto. En particular, Sampaoli deseaba traer al Sevilla a un box to box como Gerson, brasileño que le dio un gran rendimiento en el Marsella y que está forzando para salir de Francia.

Pero no queda ahí la cosa. Ya que si los técnicos decidieran finalmente que Acuña se quede en la plantilla, está en el aire su estado físico, ya que el internacional albiceleste sufre una lesión crónica en el aductor de la que no se quiso operar cuando se lo sugirieron los médicos del Sevilla para poder llegar sin problemas al Mundial. Desde el debut de Sampaoli, Acuña no jugó más de 45 minutos ningún partido en el Sevilla. Ahora es bastante probable que tras la cita de Qatar tenga que operarse.

El lío no tiene fácil solución en el Sevilla y puede obligar a Monchi a buscar un nuevo lateral en el mercado.