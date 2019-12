Ibrahim Amadou, jugador del Sevilla cedido en el Norwich City, ha declarado en Francia que no volverá al Sevilla si continúa Julen Lopetegui al frente del equipo.

“Al final de la temporada pasada, tuve la idea de quedarme en Sevilla. Pero, cuando llegó el nuevo entrenador, me hizo comprender que no necesariamente contaba conmigo y que tenía jugadores suyos. Decidí irme, no quedarme en Sevilla sin minutos, y mi prioridad era quedarme en España o ir a préstamo a Inglaterra. Tuve oportunidades de ir a otros sistios, pero no estaba interesado”, explica en una entrevista en France Football.

Amadou comenzó bien su andadura en la Premier League, pero ahora apenas juega.

No obstante, el franco-camerunés, agradece la sinceridad de Lopetegui. “Citó a todos los jugadores fichados el verano anterior. Dijo que no confiaba en tal y tal y que, si encontramos algo, sería mejor para nosotros. Fue sincero con los jugadores”, añadió, al tiempo que tiene asumido que no volverá: “Nunca se sabe lo que puede pasar. Creo que, en cualquier caso, si sigue el mismo entrenador en el Sevilla, será complicado volver allí”.

Amadou, pese a todo, tiene buenos recuerdos de su paso por Nervión. "El Sevilla es un muy buen club, uno de los mejores de España. El campeonato es diferente al de Francia: es más jugable. Casi todos los equipos quieren la pelota; hay más calidad. Lo que también me gustó fue estar en una gran ciudad. Se siente mucho", explicó.

Por último, relató su experiencia profesional. "Cuando llegué, esperaba jugar más (jugó 17 partidos en LaLiga y 9 partidos en la Europa League), pero, teniendo en cuenta las circunstancias de mi inicio de temporada, con las lesiones que tuve... Cuando regresé, el equipo estaba yendo bastante bien... Me dije que intentara hacer lo mejor posible durante el primer año y que seguro que el año siguiente tendría más protagonismo. Jugué partidos, pero con continuidad".