La previa: Un chute de amnesia en Andratx

En este fútbol, en este mundo, donde tiene tanto peso el dinero, el Sevilla ya ha cumplido su función solidaria con el Club Esportiú Andratx: salvar la temporada desde el punto de vista presupuestario. Así lo anunció Rafael Ribot, presidente del club mallorquín que defenderá el honor de este pequeño pueblo de 10.000 habitantes. Y de esa defensa digna de la honra no debe pasar el equipo de José Contreras, que ha descrito la experiencia que va a vivir compitiendo con "un entrenador top-10" como "inolvidable". Más lo será desde luego si consigue multiplicar la proeza que ya logró eliminando al Oviedo, convirtiéndose así en el único en dejar fuera a un equipo profesional en la primera ronda. Contra esto debe imponer la ley de la alta competición, la élite profesional, el Sevilla, por muchas bajas que tenga en estos momentos.

Julen Lopetegui habló de mentalización, de adaptación a un campo estrecho y a un rival que jugará sus bazas, lógicamente: el fútbol directo, la ilusión, el jugar sin miedo y para divertirse que solicitó su homólogo balear... Y para que en rival no anide el ímpetu desmedido y lo que tenga como un sueño imposible se convierta en una realidad inolvidable no hay mejor fórmula que desparramar sobre el estrecho césped artificial del Municipal de Sa Plana las credenciales del Sevilla: el undécimo equipo en el ránking UEFA por coeficiente después de la actualización de diciembre, el cartel de segundo clasificado de la Primera División española.

Si lo hace, con fútbol, con intensidad, con la confianza de saberse superior y sin dejar amedrentarse por el hambre del rival ni por los 2.000 aficionados que coparán las gradas supletorias en el pequeño estadio balear, el Sevilla tendrá mucho ganado. Será la mejor fórmula de inyectar un buen chute de amnesia en Andratx para que ese sueño imposible no se convierta en una realidad inolvidable.

Esa alegoría de la amnesia también es válida para los propios futbolistas del Sevilla, que deben dejar a un lado todo lo que no responda a este partido a cara o cruz, a todo o nada, en este contexto que propicia el formato de la Copa del Rey. En este sentido, los profesionales que salten al pequeño estadio balear deben olvidarse de todo lo que no sea confrontar las ganas y el ímpetu de un rival que estará enardecido en defensa de ese honor de un pequeño pueblo mallorquín, y que usará las armas propias de un equipo de categoría inferior. Lopetegui, cauto a veces hasta el exceso, lo dijo en una lacónica frase: "Es el único partido que tenemos".

Se trata de transmutarse en los futbolistas del Andratx, a muchos de los cuales hasta les costaría conciliar el sueño la víspera de este partido en la cumbre frente a todo un Sevilla. Pero sólo en lo mental, no en lo táctico ni lo técnico, claro. Ahí debe manifestarse la superioridad de un equipo profesional de élite, que debe reflejar la diferencia que existe entre el segundo clasificado de la Liga y el séptimo de la Segunda RFEF. Y esto ha de cumplirse juegue quien juegue, haya o no en el once muchos jugadores de un filial que está en una categoría superior al Andratx, la Primera RFEF.

Ni siquiera cabe pensar en las siete bajas con las que viajó el Sevilla, puesto que sin esas ausencias también habría habido una rotación drástica ante las dos grandes citas con las que cerrará el año el Sevilla. Pero eso ahora no importa. Es lo que trata de inculcarles a los suyos Lopetegui, igualar la intensidad y el hambre de los locales, enardecidos por defender la honra de su pueblo ante 2.000 vecinos y familiares. Contra eso, un buen chute de amnesia en forma de fútbol. Y que el sueño del Andratx no se prolongue en pro de la ilusión del Sevilla.