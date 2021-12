Lopetegui y las bajas: “Es la oportunidad de ponernos la piel más dura”

Julen Lopetegui, entrenador del Sevilla, ha lamentado en las horas previas a viajar a Bilbao la situación precaria en la que las lesiones han dejado a la plantilla. El técnico guipuzcoano ha avisado que el Athletic y un escenario como San Mamés exigirá “competir con mayúsculas” y que el grupo tendrá que afrontar todas las adversidades precisamente cuando ha sufrido el mayo palo de la presente temporada al caer en la Champions

“El escenario es ése, nos bajamos ayer de una avión y nos subimos hoy a otro”, ha comenzado diciendo Lopetegui. “Hay que cambiar la mentalidad rápido, el escenario y el rival nos van a exigir tener una mentalidad fuerte. Si hay un escenario que te exige eso, es San Mamés”, prosiguió el técnico, que avanzó que, aparte de las bajas ya sabidas, Ocampos y Diego Carlos tienen problemas. “Uno creo que podrá jugar, el otro no lo sé”, aclaró con languidez.

El Athletic. “Somos conscientes de que nos van a apretar, es un equipo con mucho ritmo e intensidad, buenos jugadores y una manera consolidada de atacar y de defender. Habrá que competir con mayúsculas, San Mamés te lo exige. Históricamente es un campo muy complicado para todos”.

El golpe en Salzburgo. “Esto va tan rápido... La decepción fue grande, pero el horizonte disipa ese recuerdo y nos hace mirar a la Liga. Tenemos un rival y un escenerio excepcionales, tenemos que llegar de la manera correcta, de mentalidad y de equilibrio”.

Las lesiones, la última, de Suso. “Ayer fue un día duro, también por la lesión de Suso. Fue de una manera absurda. No sé si jugará esta temporada. Espero que sí, pero no lo sé. Están viniendo contratiempos muchos y continuos. Hay que levantar la cabeza y pelear, no hay mal que cien años dure y tendremos que esperar. No hay que bajar la cabeza, ahora la liga y cuando toque la Copa y la Europa League. Nos está castigando en exceso. Es una oportunidad de ponernos la piel más dura. La temporada acaba en mayo. Es momento de tirar de todos los que están disponibles, que desgraciadamente no son demasiados”

En-Nesyri. “En-Nesyri no está, no ha entrenado. En la Copa de África si se recupera lo perderemos. Pero no está, tanto él como Jesús (Navas) no están. Han estado en la charla. Trataremos que estén lo antes posible”

Canteranos. “En Salzburgo había 5 y mañana habrá otros 5”

La Europa League. “Tenemos tres competiciones, todos sabemos lo que supone esta competición para la entidad, pero ahora toca la Liga”.