Monchi analizó el partido ante las cámaras televisivas al término del mismo. El director general deportivo del Sevilla cree que al equipo de Joaquín Caparrós le faltó intensidad de inicio, un defecto que percibió en las dos citas precedentes: "Hemos adolecido de los mismos defectos que en los últimos partidos. Ha mejorado bastante en el segundo tiempo y nos ha faltado un poquito para conseguir la victoria. Habríamos seguido dependiendo de los demás, pero lo habríamos tenido más cerca. Con Leganés o Girona hubo defectos similares: falta de intensidad, disputar los balones, competir al máximo, porque los rivales también compiten".

El gestor deportivo reconoció que hubo un cambio de actitud tras el descanso, aunque al Sevilla no le dio para llevarse los tres puntos. "En el segundo tiempo tuvo una actitud mucha más agresiva y se ha traducido en el campo, con más ocasiones de gol. Con esa mayor agresividad Roque Mesa se exponía a una segunda tarjeta y Joaquín ha estado inteligente con ese cambio. Marko Rog ha salido muy bien y le ha dado más intensidad al equipo".

Respecto a las opciones al cuarto puesto, Monchi fue realista: "No hay muchas opciones, pero vamos a pensar en nosotros mismos, en donde tenemos influencia, en el partido en el Sánchez-Pizjuán. Vamos a intentar ganar, si no ganamos no sirve para nada hacer cuentas en los otros campos. Lo que pase en Valladolid y Getafe no es cosa nuestra. Vamos a intentar conseguir los tres puntos para lograr la plaza directa de UEFA sin la previa. En los otros campos no podemos influir nosotros", dijo.

Respecto al próximo inquilino del banquillo, insistió en su idea. "Cuando termine la temporada valoraremos lo que ha pasado en estos dos meses que llevo de director deportivo y decidiremos".

Y aseguró que la apuesta será muy fuerte, termine el Sevilla cuarto, o sexto: "Evidentemente sin Champions hay menos recursos, pero la ambición y las ganas de hacer una plantilla competitiva para estar en la élite no se van a quedar atrás. Por lo tanto lo único que va a cambiar es que tendré que ser más imaginativo y ser más eficaz a la hora de negociar y de tomar decisiones".